“El paso del diablo” de Pavel Oyarzun – Juan Salvador Miranda – Opinión

“Claro, sobre El paso del Diablo, que es una estupenda novela que debería ser publicada por una editorial importante. Con mucho gusto le escribí la presentación. Lamentablemente parece que lo que no nace en Santiago no existe, y los autores de regiones no tienen la difusión que muchos se merecen. A mi interesan mucho los autores regionales”. Luis Sepúlveda

Esta obra está ambientada en La Patagonia rebelde, también conocida como la Patagonia trágica, es el nombre que recibió la lucha protagonizada por los trabajadores anarcosindicalistas en rebelión en el Territorio Nacional de Santa Cruz, en la Patagonia argentina, entre 1920 y 1921.

Tiene como protagonista a Antonio «Gallego» Soto que es uno de los líderes del movimiento y también a un grupo de trabajadores, que luego de los fusilamientos en Estancia Anita, escapan a través de la cordillera de los Andes para cruzar a Chile y con el Ejército Argentino siguiéndole las huellas.

Esta novela que por primera vez se lanza en Argentina, y ya va por su tercera edición (primero la edito Lom y luego Entre Paginas). Su creador es Pavel Oyarzun un gran escritor de Patagonia que vive en la ciudad de Punta Arenas.

A 100 años de los fusilamientos masivos de lo que fue “La Patagonia Rebelde” es muy importante que esta novela logre ver la luz nuevamente, de una manera u otra lo que pensaba el fallecido escritor Luis Sepúlveda se hace realidad.

El libro es editado por el Instituto de Pensamiento Socialista (IPS) de Buenos Aires.