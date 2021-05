Elecciones del 15 y 16 de mayo disponen de Protocolo para el Buen Trato de Personas con Discapacidad

Servel y la Red para la Reforma de la Ley 20.609 Antidiscriminación (RRLA) lanzan el protocolo que se suma al de voto de Personas Trans: Nuevas Medidas para el Acceso de Grupos de Especial Protección en estas Elecciones.

Este 15 y 16 de mayo se celebrarán unas elecciones sin precedente en Chile: en dos días consecutivos se escogerán a las y los Alcaldes, Concejales, Gobernadores Regionales y a su vez a las y los Convencionales Constituyentes que se encargarán de redactar la nueva Constitución del país. Ante este importante evento político se dio a conocer el nuevo protocolo de buen trato para las personas con discapacidad (PcD), un nuevo hito de la alianza de la Red para la Reforma de la Ley 20.609 Antidiscriminación (RRLA) y Servel, que significa un gran avance para la protección de los derechos de las casi tres millones de PcD de nuestra sociedad.

En el plebiscito celebrado el 25 de octubre de 2020 se habían logrado los primeros avances, en donde se capacitaron por primera vez a delegados y vocales de mesa en temas de diversidad e inclusión. En ese sentido, para estos nuevos comicios las acciones se mantendrán y algunas de ellas serán ampliadas y robustecidas, para así garantizar con apoyos y ajustes razonables la participación en igualdad de oportunidades y condiciones de PcD, personas mayores, personas trans, entre otros grupos de especial protección.

“Para el Servicio Electoral es importante seguir avanzando en procesos ligados con los Derechos Humanos. Lo que se ha trabajado con la sociedad civil, por encargo del Consejo, es un tremendo avance, pero estamos conscientes de que podemos y debemos hacer más por la inclusión. Así como para el Plebiscito Nacional 2020 preparamos un Protocolo para personas Trans, ahora hemos avanzado en otro para el buen trato de las personas con discapacidad. Las jornadas electorales son de todas y todos, nadie puede sentir que no tuvo un trato digno e igualitario. Seguiremos trabajando y agradecemos el apoyo experto de la sociedad civil, centros de estudios y academia”, explicó Patricio Santamaría, miembro del Consejo Directivo de Servel que participó en la elaboración del protocolo.

“No podemos pensar en un nuevo Chile si no incluye en igualdad de oportunidades y condiciones a todas las personas que conformamos nuestra sociedad. Estos ajustes razonables y protocolos permitirán no dejar las decisiones o el cómo actuar al juicio y arbitrariedad de las personas, ya que finalmente al no estar todos(as) educados en estos temas, finalmente sin darnos cuenta discriminamos. Agradecemos al Servel una vez más su disposición y el jugársela por la colaboración con nosotros, organizaciones de la sociedad civil que estamos en la calle, con la gente y entendemos sus verdaderas necesidades”, agregó María José Escudero, Directora Ejecutiva de Fundación Ronda y representante de la Red quién ha liderado esta articulación.

Nuevo Protocolo Buen Trato PcD – Voto Asistido, Accesible y Preferente

En esta oportunidad, gracias a un esfuerzo colectivo de varias fundaciones y corporaciones de y para PcD que conforman mesa de incidencia de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, quién es a su vez parte de la RRLA, se logró crear un inédito protocolo para el buen trato y relacionamiento con personas con distintos tipos de discapacidad. Este documento establece parámetros e indicaciones que deberán realizar no sólo los encargados(as) de local de votación y vocales de mesa, sino también toda persona que esté siendo un apoyo en dicho establecimiento, a la hora de que PcD decidan ser vocales de mesa, como también asistan a votar.

Voto asistido, accesible y preferente

Durante todo el proceso de votación preferencia para votar personas con discapacidad, mujeres embarazadas, personas que requieran voto asistido y personas mayores. A estos últimos, es decir personas mayores de 60, se les sugiere que asistan a votar entre las 14 y las 18 horas del sábado 15 de mayo.

Además, personas mayores y PcD pueden tener voto asistido, es decir, pueden contar con un acompañante de su confianza o con el apoyo de personal de Defensa Civil, Cruz Roja o las Fuerzas Armadas para la asistencia en su de derecho a sufragio. Las personas con discapacidad visual contarán en cada local de votación con plantillas braille o con ranuras para la emisión del voto, como ya es tradicional.

En el caso de las personas con discapacidad auditiva, Servel ha dispuesto que puedan acceder a la interpretación en lengua de señas simultánea a través de la plataforma Vi-Sor, que funcionará de forma gratuita desde el jueves a domingo previo a las elecciones para dudas o consultas, como también para dar apoyo en los locales de votación, desde el mismo sitio web de Servel y el sitio web de Vi-Sor.

El servicio tendrá dos modalidades:

1.- La persona con discapacidad auditiva podrá hacer consultas con un ejecutivo del call center de Servel y un intérprete de lengua de señas, en simultáneo.

2.- Los días de votación la persona con discapacidad auditiva podrá acceder a un intérprete de lengua de señas en línea, para que pueda facilitar la conversación con los vocales de mesa o las personas que estén en el local electoral que le corresponda.

Inclusión del Voto Personas Trans

Ante la implementación de la Ley de Identidad de Género, las personas trans presentaban dificultad al momento de votar debido a los cambios de nombre y sexo registrados con posterioridad al cierre del padrón, por ello se presentaba una diferencia entre los datos en el Registro Civil y el Servel. Por solicitud de la RRLA y en virtud de la alianza con Servel, se identificarán al total de personas en esta situación y la cantidad de locales de votación donde se debe focalizar el esfuerzo y poner en acción el protocolo que se creó el año pasado, con el fin de garantizar el voto de personas trans sin discriminación.

Los próximos pasos de esta alianza apuntan al respeto de la libertad de credo religioso y el hecho de ser elegido para ser vocal de mesa, lo que implica que las personas que son observantes puedan libremente observar su día de descanso semanal y no ser perturbado(a) en el ejercicio de estos derechos, el cómo acreditarlo y quienes podrían ser las personas a suscribirse.

Información adicional: Red para la Reforma de la Ley 20.609 es conformada por Iguales, Fundación Ronda, Comunidad de Organizaciones Solidarias, Travesía 100, Servicio Jesuita Migrante, Gente de la Calle, Educación 2020, Hay Mujeres, Leasur y la Comunidad Judía.

Estas organizaciones representan a distintos grupos con barreras de acceso de nuestra sociedad, y pretenden generar incidencia en la reforma de la Ley 20.609 más conocida “ Ley Zamudio “, con el fin de que tenga carácter preventivo y sirva para concientizar a nuestra sociedad y poder avanzar en la no discriminación e inclusión socio laboral, principalmente de grupos de especial protección.

Link para ver el material gráfico relacionado a la capacitación y protocolos: https://elecciones2021.servel.cl/materiales-y-recursos/