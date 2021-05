La región que queremos está de vuelta – Ernesto Sepúlveda – Opinión

Y llegó la votación mas importante de nuestra historia. Este fin de semana, elegimos a quienes escribirán la nueva constitución política de Chile. También a los gobernadores regionales, a alcaldes y concejales. Preliminarmente, los resultados de la constituyente, fueron sorprendentes para independientes, para la lista del PC y FA, y para la denominada “Lista del pueblo”, sus resultados, hicieron más evidente, el magro resultado de la lista del Apruebo, que reunía a los partidos de centro izquierda. Y el resultado de la derecha, muy lejos del tercio de los constituyentes, que era su objetivo. El FA obtuvo importantes ciudades como Valparaíso, Viña del Mar, Maipú, Ñuñoa, y también del Partido Comunista, que triunfaba en Lo Espejo, y sorprendiendo a todos, la alcaldía de Santiago. Los resultados electorales, redistribuyen el poder y la representación política en múltiples actores. La izquierda se alza como una fuerza que disputa de igual a igual a la centro izquierda, y a la derecha los espacios de poder. El alto número de hombres y mujeres independientes, que resultaron electos, en constituyentes, en gobernadores y en alcaldes y concejales, demuestran un juicio crítico de la sociedad, hacia los partidos políticos. Especialmente para los partidos tradicionales.

Iniciamos ahora, una senda por donde transitará una variopinta gama de representantes, que tendrá una tarea constituyente, pero también deberá ser capaz de establecer las bases de un diálogo profundo, que interprete el sentir nacional. Las transformaciones sociales, que el país exige con claridad, en esta elección, deben traducirse en ese necesario dialogo, que ha estado ausente durante largo tiempo.

Mas allá de los cambios de signo político en las comunas del país, lo que ha sucedido en la elección de gobernadores regionales, también re distribuye el poder, y constituye una oportunidad de escribir la historia con otros ojos. En particular los triunfos en primera vuelta de Rodrigo Mundaca, en Valparaíso, por el FA, que ha sido activista en defensa del agua. En Aysén con el triunfo de Andrea Macías del PS. Y en especial lo ocurrido en Magallanes, donde el médico Jorge Flíes, independiente, apoyado por el PRSD, triunfa ampliamente.

Sólo tres regiones decidieron en primera vuelta, a su gobernador regional. Valparaíso, Aysén y Magallanes, las tres regiones optaron por la izquierda y centro izquierda. El grueso de las regiones que van a segunda vuelta, tienen a un representante de la centro izquierda disputando con un representante de la derecha. El mapa del poder en Chile, va a quedar reconfigurado, el 13 de junio, cuando se conozcan los resultados de la segunda vuelta.

En el caso de Magallanes, el triunfo de Jorge Flíes es el corolario, de un trabajo bien hecho durante una gestión de cuatro años, que ha marcado el desarrollo de Magallanes. Y lo seguirá proyectando, con el Plan de zonas extremas. Una campaña limpia, que puso siempre por encima la construcción de “La región que queremos”. Una invitación para continuar un trabajo que iniciamos el 2014, y que debe retomarse, para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Conectividad terrestre, marítima, aérea, conectividad virtual. Desarrollo de un polo científico antártico, en torno a la construcción de nuestro Centro Antártico Internacional.

En la gestión del gobernador regional, será clave contar con el trabajo mancomunado con los alcaldes y alcaldesas electos o re electos, en esta elección. La descentralización no sólo es respecto de la capital del país, sino también dentro de la propia región de Magallanes. Donde retomaremos con fuerza los proyectos en Puerto Williams, Puerto Edén, y en las comunas rurales.

Mientras en Santiago se discuta la nueva constitución, en Magallanes, podremos establecer un amplio y profundo dialogo, para la construcción de nuestra nueva estrategia de desarrollo regional. Será fundamental para el éxito de la gestión del gobernador regional, el contar con la colaboración, con el apoyo concreto de la ciudadanía. Recordemos que esta autoridad, no es designada por el presidente de la república, sino por el voto popular. Lo que le da la independencia, y autonomía, que hemos reclamado durante años.

Termino esta columna en la madrugada de este día lunes, con las esperanzas renovadas, por el apoyo que obtuvo el gobernador regional, electo en Magallanes, Jorge Flíes. También con muchas expectativas sobre lo que será el trabajo de los nuevos alcaldes y alcaldesas, que son el pilar sobre el que se sustenta el trabajo por La Región que queremos.

Ernesto Sepúlveda Tornero.

