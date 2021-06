15 nuevos casos covid19 se registran en las recientes 24 horas en Magallanes

Buenas tardes, nos reencontramos este miércoles 23 de junio, señalando primero que todo nuestro agradecimiento a la comunidad magallánica por el gran compromiso demostrado con la salud pública al lograr la meta que nos impusimos, #MagallanesSeVacuna de llegar al 80% en segundas dosis, lo cual ha sido ampliamente resaltado por las autoridades que nos visitaron este martes y miércoles en la región como son El ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, y el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac.

Ellos viajaron hasta Punta Arenas para recoger en terreno la experiencia local en el manejo de la pandemia. Pero a su vez, también para compartir la noticia que Chile como país ha llegado al 80% en la primera dosis.

La Subsecretaria Paulina Daza ha destacado lo que ha vivido la región en este último año al ser una de las primeras regiones que sufrió un alza importante de casos y fallecimientos, prolongadas cuarentenas, etapas muy difíciles y dolorosas pero que hoy se encuentra en un escenario muy distinto, viviendo una disminución sostenida por cinco semanas, baja positividad. Además, que ha cumplido un exitoso proceso de vacunación al alcanzar el 80% en primera y segunda dosis Covid.

Hoy como región nuestra vacunación es de

1a dosis: 126.323 (89,57%)

2a dosis: 114.890 (81,46%)

Las autoridades participaron en un proceso vacunación de jóvenes con la inoculación de personas de 19 y 18 años, como una manera de incentivar a sus pares.

El llamado es a vacunarse a los diversos grupos, especialmente a los jóvenes y rezagados, nunca será tarde para ellos.

La Subsecretaria Paula Daza junto a las otras autoridades, también destacó a magallanes por liderar como región el proceso de vacunación en el país y estar por cumplir el 90% en primeras dosis.

No obstante esto no nos puede llevar a relajarnos debemos seguir privilegiando el autocuidado, el uso de medidas sanitarias y la no exposición a situaciones de riesgo.

Cifras

De acuerdo con el sistema Epivigila, Magallanes registra hoy 15 casos nuevos de coronavirus.

De los cuales, 13 corresponden a Punta Arenas, 1 de Puerto Natales y 1 de Porvenir.

Magallanes a la fecha alcanza una cifra total de 28.712 casos acumulados de Covid.

El 40% de los casos fueron detectados enbúsquedas activas.

Las muestras reportadas corresponden a 302 exámenes analizados en los laboratorios de la región.

Magallanes, hoy 176 casos activos, 28.080 personas recuperadas y 438 fallecidos.

El detalle de casos activos por comuna es el siguiente:

120 en Punta Arenas

33 en Puerto Natales

22 en Porvenir

Los otros casos corresponden a otras comunas o informados por laboratorio.

En cuanto a muestras, se informa que a la fecha se han analizado 235.255 exámenes de PCR desde el inicio de la pandemia.

Nuestra positividad diaria ha descendido a un 3% positividad y durante la última semana es de un 3%

Hospitalizados

El total de pacientes hospitalizados en la región es de 334, de los cuales 57 son pacientes positivos a Covid-19.

Las personas internadas con Covid representan el 17% del total de hospitalizaciones de la región.

32 de los pacientes Covid se encuentran en aislamiento.

33 personas se encuentran internadas en las UCI de la Red Publico-Privada:

19 en el Hospital Clínico Magallanes

3 en el Hospital de Puerto Natales

4 personas en el hospital FF.AA.

7 en clínica Redsalud.

De las 33 personas internadas en la UCI, 24 son pacientes Covid positivos.

Quedan 10 camas UCI disponibles:

5 están HCM, 2 al Hospital de Puerto Natales, 1 en el Hospital de las Fuerzas Armadas y 2 en la Clínica de Magallanes.

13 personas permanecen en la UTI y

12 quedan disponible en la red pública-privada.

26 pacientes están utilizando soporte ventilatorio, quedando disponibles en la red de salud 17 ventiladores, lo que representa el 60% de ocupación.

La ocupación de camas críticas es de un 68%.

Fiscalizaciones

Ayer se inspeccionaron 357 domicilios de personas positivas, contactos estrechos, o casos sospechosos. No se iniciaron sumarios

De esta forma, tenemos un total de 159.398 visitas inspectivas, con una cifra de 1.272 sumarios a la fecha.

Residencias sanitarias

82 personas están haciendo uso de las residencias sanitarias, ocupando 74 habitaciones

Contamos con 251 habitaciones disponibles a nivel regional.

Si es caso positivo, contacto estrecho o se efectuó una PCR por síntomas atribuibles a Covid-19, comuníquese al 800 726 666, o escriba al correo residencia.sanitaria@redsalud.gov.cl o solicítela cuando reciba el llamado telefónico, realizando la trazabilidad de su caso.

Palabras Finales

Queremos a anunciar que mañana jueves funcionarios de testeo y vacunación llegarán a la localidad de Porvenir para efectuar un importante operativo abierto y en beneficio de la comunidad.

Llevando por primera vez, el Antígeno móvil a la isla de Tierra del Fuego, incentivando de esta forma la posibilidad de testearse y en menos de media hora conocer su resultado, descartando un posible cuadro o conociendo oportunamente un contagio para trazarlo y para aislarlo.

Invito a la comunidad fueguina a participar de este operativo que se desarrollará en el Liceo Hernando de Magallanes el jueves en la tarde y el viernes en la mañana.