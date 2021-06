251 madres y padres se han beneficiado en Magallanes del subsidio Protege del SENCE

A través de la visita realizada por el Director Regional del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) Magallanes, Don Enrique Hernández Pino, y la Seremi del Trabajo, Victoria Cortés Schiattino, a la Sra. Carla Villarroel Gallardo, beneficiaria del “Subsidio Protege”, se constató lo importante que ha sido esta ayuda estatal para ella y para el resguardo del bien mayor que son los niños y sus familias.

La beneficiaria agradeció la visita de las autoridades, destacando que este “es un subsidio que permite recibir un aporte significativo en estos tiempos que han sido muy difíciles, donde todos los gastos han subido, además es fácil acceder y postular al beneficio”.

Durante la visita se recordó que el “Subsidio Protege”, como parte de las líneas del Subsidio al Empleo, constituye un aporte mensual de $200.000 por tres meses dirigido a trabajadores(as) dependientes e independientes, por cada niño o niña menor de dos años que tengan a su cuidado, siempre que no tengan garantizado el derecho a sala cuna por parte de su empleador.

Sobre esto, la secretaria regional del Trabajo explicó que “para nosotros, como parte del gobierno del Presidente Sebastián Piñera, ha sido muy importante constatar in situ con casos como el de Carla, que realmente esta ayuda está llegando a aquellas mujeres y madres trabajadoras que debido a la situación actual no contaban con el cuidado para sus hijos. Por lo mismo, destacamos que ya son más de 250 las madres y padres trabajadores que han podido acceder a este beneficio en Magallanes”.

El beneficio se otorga, tanto a madres trabajadores de niño o niña menor de dos años como a trabajadores a cargo del cuidado personal de un niño o niña menor de dos años, por sentencia judicial o un equivalente jurisdiccional.

El director regional señalo que “visitar a Carla permite visualizar y entender con su protagonista, lo importante de estas políticas públicas, principalmente cuando se trata del cuidado de los hijos. Sence busca que los trabajadores y trabajadores puedan desempeñar sus funciones laborales teniendo la certeza que cuentan con los beneficios para que sus hijos estén bien cuidados”.

Es importante destacar que para acceder al beneficio el trabajador(a) que esté operando, ya sea de forma presencial o en modalidad de teletrabajo, a distancia o mixta, debe cumplir con un mínimo de cotizaciones.

Para trabajadores dependientes, se requieren al menos cuatro cotizaciones pagadas en los últimos 12 meses previos a la postulación. Una de ellas debe corresponder al mes inmediatamente anterior a la postulación.

En el caso de trabajadores independientes, se exige haber cotizado como independiente en la última operación renta (2020) con aporte de cotizaciones Total o Parcial, o bien, cumplir con cuatro cotizaciones (salud y AFP) en los últimos 12 meses, con el último mes cotizado previo a la postulación.

Las postulaciones continúan abiertas hasta este 20 de junio a través del sitio web www.subsidioalempleo.cl.