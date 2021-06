Gremios proyectan crecimiento para sus sectores este año destacando alzas en comercio y construcción

Representantes de los gremios de la agricultura, banca, comercio, construcción, industria, minería y turismo dieron a conocer el impacto que ha tenido para sus sectores los 15 meses de pandemia y las proyecciones para fines de 2021. Respecto del futuro, advierten un alto nivel de incertidumbre por las prolongadas cuarentenas.



La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) realizó esta mañana el seminario online “Mirada Sectorial Post Cuarentena”, encuentro que congregó a siete representantes técnicos de los principales sectores de la economía nacional: la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), la Asociación Chilena de Empresas de Turismo (Achet), la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y la CCS, quienes dieron cuenta del impacto que ha tenido la crisis sanitaria y las perspectivas de cómo finalizarán el 2021.

En su discurso inaugural el presidente de la CCS, Peter Hill, señaló que “hace meses venimos insistiendo en la necesidad de perfeccionar la estrategia de combate al COVID-19 aplicando los aprendizajes internos y externos de este ya largo tiempo de pandemia”. Agregó que “encerrar a la población ya no es un camino, es una estrategia dolorosa que solo da frutos cuando se adopta de manera temprana, no con los múltiples vectores de contagio que tenemos activos hoy.

El dirigente gremial sostuvo que “no es efectivo que los objetivos sanitarios, sociales y económicos sean contradictorios, se refuerzan unos a otros, y debemos asumirlo para encaminar a nuestro país hacia una recuperación vigorosa y sostenida de la crisis de salud, empleo y crecimiento que nos ha golpeado este último tiempo”.

MINERÍA

Un crecimiento de 1% para el sector minero, con una producción de cobre cercana a las 5.800.000 toneladas, proyectó para este año Álvaro Merino, Gerente de Estudios de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami).

Merino también aludió al relevante aumento en la cotización de nuestro principal producto minero y de exportación, como es precisamente el cobre, que se ha elevado 23%, desde fines de diciembre pasado. Sin embargo, al considerar el precio más bajo del 2020, su valor se ha más que duplicado, incrementándose 107%.



Entre los factores que explican esta alza, se destacan la rápida recuperación de China, la depreciación del dólar, el aumento de apetito por riesgo de los fondos de inversión, la disminución de inventarios, el plan de estímulo impulsado por el presidente Biden y, especialmente en los últimos días, a la preocupación por el futuro suministro proveniente de Perú y Chile, debido al aumento de la incertidumbre política.



Asimismo, el ejecutivo estimó que este año el precio del cobre se situará en un rango entre 4.1 y 4.3 US$/lb y exportaciones mineras por un monto de 60 mil millones de dólares.



CONSTRUCCIÓN



Javier Hurtado, Gerente de Estudios Cámara Chilena de la Construcción, CChC, señaló que “la reinante incertidumbre sanitaria y política hacen aún más compleja la tarea de hacer proyecciones de inversión de corto y mediano plazo. Por una parte, pareciera razonable suponer que el shock de la crisis sanitaria comenzará a disiparse hacia fines de 2021, debido a las mejores expectativas en torno a los avances de la vacunación en el país”.



Sin embargo, añadió que se mantiene latente la incertidumbre en torno a la ejecución del gasto en obras públicas en los plazos comprometidos. “En este sentido, una política de planes de inversión con perspectiva de largo plazo podría operar como un mecanismo estabilizador de ciclos de la inversión en vivienda e infraestructura y acotar su volatilidad (o incertidumbre). Ello traería múltiples beneficios para la economía en general”.



Con todo, el representante de la CChC señaló que la proyección de crecimiento de inversión en el sector se ubica entre un 6,7 y 9,7%.



INDUSTRIA

“El sector de la industria manufacturera, medido a través del indicador de producción manufacturera de SOFOFA crecerá este año entre 3,5 y 4,5% con respecto a 2020”, así lo señaló Rodrigo Mujica, Jefe de Análisis Económico de la Dirección de Políticas Públicas del gremio.

El economista destacó que la mayor capacidad de adaptación de la industria a las medidas de restricción y el positivo desempeño de la inversión en maquinaria y equipo han impulsado la actividad manufacturera en los primeros meses del año. “Además, se espera un segundo semestre con un mayor dinamismo producto del avance del proceso de vacunación y un positivo escenario externo”.



Rodrigo Mujica mencionó que entre los sectores con mayor actividad este 2021, destacarán la producción de productos minerales no metálicos y los de plástico y caucho, y por el lado del consumo una importante contribución del sector bebidas.



Finalmente señaló que entre los principales factores para el cumplimiento de estas proyecciones están “el proceso de vacunación, así como un mayor impacto del impulso fiscal y una mayor demanda interna. Por el lado negativo, nuevas medidas de restricción, una presión de costos que se incremente, y un empeoramiento de las condiciones financieras”.



AGRICULTURA



Según comentó Francisco Gana, gerente de Estudios de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) “el crecimiento del sector agrícola primario será entorno al 2%, impulsado por los cultivos anuales (4,8%) y el sector hortícola (5%), y contrarrestado por frutas y vinos que tendrán crecimiento casi nulo. En tanto, el sector pecuario presenta una caída de 2% y el sector forestal una recuperación. “En general el sector no se ha recuperado con todo el dinamismo que esperábamos producto de lluvias extemporáneas a fines de enero”, agregó el ejecutivo.

Respecto de los ocupados en el sector, Gana dice que “está mejorando en relación con el año pasado. Sin embargo, hay mucha presión por el trabajo informal que dificulta la recuperación del empleo”.



TURISMO



Lorena Arriagada, Secretaria General de la Asociación Chilena de Empresas de Turismo (ACHET) indicó que “para las proyecciones futuras de la industria turística, es preciso recordar que el turismo ha sido uno de los sectores por lejos más afectados con las medidas de contención de la pandemia, las que han llevado a tener caídas históricas en viajes nacionales e internacionales, en ocupación hotelera y cese de las actividades propias de este sector. A la fecha son 16 meses en los que prácticamente el sector no ha podido trabajar. ¿Qué empresa, sea del tamaño que sea, puede soportar 16 meses sin venta? Los créditos Fogape han sido una ayuda, pero éstos deben pagarse y para ello se necesita generar actividad”.



“Tenemos la esperanza de que durante el último trimestre comience a haber algo de reactivación. Pero eso tiene directa relación con las medidas que hoy se implementen. El inicio de cierta movilidad en Chile primero y posteriormente la apertura de fronteras, necesitan coordinación y comunicación en todo el sector, ofreciendo certidumbre para organizar sus posibles aperturas y puesta en marcha. No se trata de abrir solo una oficina. La operación del turismo, con los protocolos que ya están oficializados, debe ponerse en marcha con precisión”, manifestó la ejecutiva de ACHET.



BANCA

“Estimamos que el crecimiento económico para Chile el 2021 estará en torno a un 7% anual, y se sustenta en una baja base de comparación del año pasado, una recuperación fuerte del consumo privado, y con un avance de la inversión algo más lento”, señaló Matías Bernier, Gerente de Estudios Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF).

El economista señaló que en lo que respecta al desempeño de la banca “proyectamos un crecimiento de las colocaciones en torno a 3,5% real anual para 2021, fundamentalmente por una alta base de comparación con el año pasado, dado el rol contracíclico que tuvo el crédito especialmente en las fases más agudas de la crisis”.

No obstante, agregó que “dado el contexto actual, es importante que el nivel de endeudamiento de los clientes permanezca en un nivel sostenible a mediano/largo plazo -es decir, un endeudamiento sano-, con el objetivo de que los diversos apoyos no incuben incumplimientos de pago en el futuro, y no comprometan la viabilidad de las empresas”.

COMERCIO



Un crecimiento de 12% para este año y de 2,5% el 2022 proyectó para el comercio George Lever, gerente de Estudios de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS). “El comportamiento esperado para el comercio este año está muy ligado a los factores que dinamizan las expectativas de crecimiento de la economía: un nivel de liquidez en los hogares inusual en tiempos de crisis (en todos los segmentos de ingreso), que se ha ido traduciendo en una mayor demanda de consumo”, comentó Lever.



El economista señaló que particularmente en el segundo trimestre de 2021 registrará el de mayor crecimiento para el sector, debido al impacto del tercer retiro de pensiones, la llegada de bonos de Gobierno, el impacto que tuvo el evento CyberDay y las bajísimas bases de comparación. “Luego la velocidad de crecimiento irá cediendo paulatinamente y a la moderación de los factores de liquidez se sumarán las altas bases del año pasado, particularmente en el último trimestre”.



Lever señaló que para el próximo año “prevemos una fuerte reducción en las tasas de crecimiento, ya con bases de comparación exigentes y la consolidación de un mayor desempleo estructural, que deberá ser abordado con políticas públicas”.



Respecto al empleo del sector el economista sostuvo que “hay una parte de los puestos de trabajos que lamentablemente desaparecieron durante esta crisis, y muchas otras que siguen amenazadas. En cuanto a los salarios, señaló han estado aumentando a tasas promedio entre el 6% y 7% en los últimos meses, y “esperamos que mantengan ese ritmo por ahora”.