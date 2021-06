Memoria histórica: aprender para construir – Ingrid Melipillán – Opinión

Muchos hablan de la memoria histórica (entendida como una categoría social y política vinculada a hechos del pasado, ligado a uno o varios colectivos), de cómo debemos aprender de los errores del pasado, para construir un futuro mejor. Esto es algo de lo que he reflexionado estas últimas semanas, de la importancia de aprender de las experiencias vividas, cómo esto nos enseña y encamina para tomar mejores decisiones de nuestro futuro.

Pero tristemente, hemos sido espectadores de disputas de aquello que fue una de las duras críticas que se levantaron en la revuelta social de octubre de 2019. Mujeres y hombres de Chile, que alzaron su voz para exigir cambios en la forma de hacer política, en las formas de gobernar, que solo ha debilitado la confianza y la credibilidad en la institucionalidad partidaria.

Pero ojo, que esto tristemente, no solo es observable en algunos partidos políticos, como algunos nos quieren asignar, es bien transversal, seguimos en la lucha del poder por intereses individuales y no por el bienestar, se siguen repitiendo patrones patriarcales en la toma de decisiones, el poder por el poder, olvidándose que existimos como instituciones para promover la participación de la ciudadanía, para representar en la vida pública democrática a ciudadanos y ciudadanas de un país.

Para recuperar la confianza de la ciudadanía, debemos modificar las formas de hacer las cosas, lo colectivo debe primar, el bienestar, la participación democrática y deliberante, nuestras instituciones, para seguir existiendo debe escuchar, dialogar y consensuar con las comunidades, pero también deben tener un proyecto con objetivos y una visión clara de la sociedad que queremos.

Por ello hoy se requiere más que nunca, de las voluntades y miradas de todos los sectores que forman la oposición, solo la unidad y la búsqueda sincera de acuerdos nos permitirá triunfar, y generar aquellas transformaciones que nuestro país requiere, quienes militamos en partidos políticos, y somos partes de los movimientos sociales, tenemos la responsabilidad de movilizar y promover estos cambios, pero para ello, debemos aprender del pasado, no basta con palabras, lo más importante es llevar estas palabras al territorio, a las comunidades, y hacer realidad ese discurso, recordar que el lenguaje crea realidades, por eso debemos acompañar las palabras con acciones.

La memoria histórica, nos debe llevar a recorrer el pasado con una mirada crítica, aceptar y aprender de sus aciertos y errores, para evitar que ocurran desastres que rompan con la convivencia democrática y la paz social.

Ingrid Melipillán Muñoz

Trabajadora Social

Colectivo Vanguardia Comunitaria.