Casi 10 mil pymes de Magallanes han solicitado el bono de alivio para las Pymes

Delegada Presidencial Regional: “El día de hoy estamos visitando a una emprendedora de productos gourmet “Vientos Australes”, que nos han contado como ha sido su experiencia durante la pandemia, la verdad es que sabemos que nuestras Pymes han tenido una baja considerable en sus ventas que afecta a muchas personas, porque detrás de cada Pyme hay trabajadores y detrás de cada trabajador hay familias”





Desde el inicio de las postulaciones al Bono Alivio Pyme, hasta hoy, en la Región de Magallanes, ya han sido recibidas 9.339 solicitudes de pequeñas y medianas empresas, las cuales accederán a un beneficio que les aporta $1 millón de pesos y que, en el caso de que la persona beneficiada sea mujer, aumenta en un 20%.

Es el caso de Jacqueline Schleef Schmidt, quien se mostró gratamente sorprendida por la adjudicación del beneficio, “Para mi realmente fue una noticia muy importante, me llevé una gran sorpresa, porque no estaba en conocimiento, hasta el día que me visitaron en la tienda, me lo mencionaron y me hicieron el trámite y para mí un gran apoyo muy agradecida, porque dada la situación en que estamos hoy en día, en general el comercio, va a ayudar un montón, ya sea para seguir creciendo, adquiriendo mayor cantidad de productos y hacer uso de ellos lo que uno realmente estime necesario, así que muy agradecida. Por el hecho de ser mujer y dueña del local, además del millón, recibí doscientos mil pesos adicionales, así que muy agradecida”, expresó la emprendedora beneficiada.

Su empresa “Vientos Australes” grafica la importancia de esta ayuda del gobierno para las Pymes, la que han tenido considerables bajas en sus ingresos a raíz de la crisis sanitaria, provocada por la pandemia. En visita realizada a su emprendimiento el día de hoy, la Delegada Presidencial Regional, Jennifer Rojas García, se refirió al respecto:“Tenemos un universo de 11.686 Pymes a nivel regional, registradas, y hasta este minuto llevamos 9.339, o sea estamos alcanzando la meta y tenemos la postulación hasta el 02 de agosto. Entonces el llamado es a que todas nuestras Pymes puedan solicitarlo porque es un derecho que tienen adquirido por el hecho de ser Pymes y pueden también recibir este aporte del estado con el afán tan necesario de la reactivación, creo que en Magallanes es lo que necesitamos”.

Los bonos ya comenzaron a pagarse, Jacqueline recibió hoy su transferencia y se anuncia una segunda ayuda que se difundirá en el mes de agosto. En ese sentido la Seremi de Hacienda y de Gobierno (s), Lil Garcés, agregó que: “Eso significa un despliegue de más de diez mil quinientos millones, solo en región de Magallanes, que han sido transferidos a los micros y pequeños empresarios para este eje de reactivación que queremos lograr con este impulso al motor que mueve la economía. La verdad es que es un despliegue bastante importante hasta el mes de agosto en la página del SII y que se va a ver complementado con un segundo bono variable a contar del 18 de agosto, que ya estaremos difundiendo en su oportunidad”.

La Seremi del Trabajo Victoria Cortés, explica que además del Bono “Alivia Pymes”, también existen otras ayudas y es importante difundirlas: “Más de 1.400 empresas en la región de Magallanes han accedido a estos beneficios. Trabajadores en la línea “Regresa” son 1.111, 5.889 trabajadores en la línea “Contrata”, más de 270 mujeres han al subsidio “Protege” y hoy 552 trabajadores al subsidio “Nuevo empleo” y agrega que “muchos microempleadores nos han comentado que parte del Bono Pyme, lo pueden destinar a contratar una nueva persona, a sacar algún trabajador que tenían suspendido en la relación laboral, así que aprovechar la instancia de hacer la difusión de estas ayudas, que además siguen vigentes”.

Finalmente la Delegada Jenniffer Rojas, expresó su satisfacción porque los magallánicos han logrado contener las cifras de la pandemia e hizo un llamado a seguir luchando y destacó la ayuda que se ha podido entregar a las Pymes. “Insisto que no debemos bajar los brazos, pero llega el momento fuerte y claro de poder apoyar a nuestros pequeños y medianos empresarios, aquellas personas que con mucho esfuerzo han construido sus emprendimientos y que, además, son fuente de ingreso de muchas familias de magallánicos”, recalcó la representante del Presidente de la República.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el próximo 2 de agosto en la página del Servicio de Impuestos Internos. Para acceder a este bono las empresas deben haber iniciado actividades de primera categoría hasta el 31 de marzo de 2020 y sus ingresos anuales por ventas no deben superar las 25 mil UF durante ese mismo año