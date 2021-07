Chile Constituyente – Ernesto Sepúlveda – Opinión

Finalmente llegó el día, este domingo 4 de julio de 2021, se constituyó la Convención constituyente de Chile. Paritaria, y con integración de representantes de los primeros pueblos. La jornada inició en medio de marchas, en su mayoría pacíficas. Lamentablemente, un grupo reducido de personas, trató de romper los cercos que protegían el perímetro de la sede convencional. Se produjo la intervención de la fuerza pública, con lanza aguas y gases lacrimógenos.

En el intertanto, se daba inicio a la ceremonia de inauguración, con la interpretación del himno nacional, por parte de la orquesta infantil. Algunos constituyentes cantaron el himno, y otros se pusieron a gritar y a interrumpir la canción nacional.

A esas alturas, ya se conocía lo que ocurría en las afueras, algunos convencionales decidieron salir a la calle, para tratar de mediar, sin éxito. La conocida “Tía Pikachu”, hoy constituyente, Yohana Grandón, intentó hablar con el grupo exaltado, pero fue rechazada en medio de insultos y empujones. Estos eventos, interrumpieron, la ceremonia inaugural. Se llevó todos los aplausos, la secretaria relatora del Tricel, doña Carmen Gloria Valladares, quien decidió suspender la sesión, poniendo sensatez, y manteniendo la solemnidad del acto. Finalmente la instalación de la convención se produjo cerca de la una de la tarde, retomándose el funcionamiento normal.

Durante una jornada que se prolongó hasta el atardecer, se realizó la elección de la presidenta y del vicepresidente de la convención. Al cabo de varias votaciones, por no alcanzar la mayoría requerida, fue electa con votos del colectivo socialista, del FA, de pueblos originarios, y de Independientes no neutrales, la representante del pueblo mapuche y destacada académica, Elisa Loncón. Posteriormente se efectuó en tres votaciones sucesivas, la elección del vicepresidente, la que se adjudicó en definitiva, el académico y abogado constitucionalista Jaime Bassa, cuya candidatura se enfrentaba a una candidata de derecha, y a un candidato de la lista del pueblo.

Quizás lo más notable, dentro de lo histórico y simbólico del proceso que se ha iniciado, es el que se ha podido presenciar en vivo y en directo, lo que estaba sucediendo. Las votaciones, las sucesivas candidaturas, el alineamiento de los convencionales constituyentes. La Convención, en líneas gruesas, en estas primeras votaciones, se agrupa en tres grandes bloques. La derecha, como bloque monolítico, representando a los partidos de gobierno. La centro izquierda e izquierda, con el PS, el FA y el PC. Y más a la izquierda, otro grupo más radical, representado por la lista del pueblo. En torno a estos bloques se producen las interacciones y adhesiones de los grupos independientes y de pueblos originarios, del centro-sur y del norte. Claramente, esto no significa que las personas vayan a votar como autómatas, siguiendo órdenes de partido, ni mucho menos. Y en buena hora, será así. Lejos estamos de promover la perdida de la libertad que eso implica.

Se ha iniciado un trabajo que se realizará durante 9 meses, con posibilidad de extenderse por 3 meses más, hasta un año de funcionamiento. La incertidumbre que pudiera existir, respecto del alcance del trabajo constituyente, poco a poco va a ir diluyéndose. Soy un convencido que al momento de sentarse a una mesa, aunque se trate de los más acérrimos adversarios, se producirá el entendimiento. Es muy probable que algunos, jamás hayan tenido que alternar con personas de la diversidad étnica, cultural, social y política que tiene la Convención. Y es eso, precisamente en lo que hay que confiar. Nadie puede autoexcluirse de la discusión, de la conversación, de los temas que a todos nos atañen.

Existe una reserva de sensatez en la convención constituyente, tal vez no son los más estridentes, ni los que buscan cámaras. Hay allí, personas que por su experiencia de vida, por su formación, o por sus características personales, va a aportar, silenciosamente, al necesario y constructivo diálogo.

Soy un optimista, y estoy convencido que seremos capaces como sociedad, de darnos una carta fundamental, que represente nuestros consensos, nuestra diversidad. Creo que el ejercicio iniciado hoy, va a contribuir también a las definiciones programáticas, con miras a las presidenciales del mes de noviembre.

Ernesto Sepúlveda Tornero.

