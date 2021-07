Diputada Amar reitera advertencia de solicitar reducir aportes a la OMS si insisten con idea de declarar la vejez como una enfermedad.

La parlamentaria catalogó este hecho como “discriminatorio” y se comprometió a que realizará todas las acciones posibles en el caso que la Organización Mundial de la Salud persista con esta “mala” idea.

Punta Arenas 26 de julio de 2021 – A raíz de la intención de la Organización Mundial de la Salud de querer declarar la vejez como una enfermedad, la Diputada Sandra Amar reiteró la advertencia de que solicitará al Gobierno reducir de manera importante los aportes a la OMS en caso de que insistan con la idea de declarar la vejez como una enfermedad.

Al respecto, la parlamentaria por Magallanes aseguró que “no encuentro lógica la intención de la Organización Mundial de la Salud de insistir declarar la vejez como una enfermedad. Me parece que nuestros adultos mayores no se merecen este trato, ya que han entregado toda su vida para contribuir a nuestro país. Es insólito como un organismo como la Organización Mundial de la Salud esté propiciando esta iniciativa, quienes están esn esta etapa por realmente cuestiones naturales de la vida y no por alguna patología. Me parece un grave error si persisten con esta idea porque le generaría un gran daño a un grupo de personas que son un pilar fundamental y muy activo de nuestra sociedad”.

En relación a esta determinación, la legisladora sostuvo que “no dejaremos solos a nuestras personas mayores y si la Organización Mundial de la Salud continua con esta idea, que lo único que hace es discriminarlos, solicitaré formalmente al Gobierno para que tome cartas en el asunto y lidere una campaña para que así no estemos entregando presupuesto a la OMS y eso, vaya destinado a centros o instituciones que se preocupen realmente por los adultos mayores de nuestro país”.

Destacar que la Diputada Sandra Amar es integrante de la comisión de Personas Mayores y Discapacidad de la Cámara y en ese rol, afirmó que “nos mantendremos informados de la decisión final que tome la OMS, porque me parece que es un insulto hacia nuestros adultos mayores y una mala idea si llega a concretarse. Vamos a desplegar todas las acciones posibles para que, en el caso de instaurar esta mala idea, por lo menos nuestro país reduzca estos recursos que entrega a este organismo, que por lo visto no se está preocupando por la salud de todos nuestros adultos mayores. Es una discriminación para ellos” finalizó.