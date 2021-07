ENAP finaliza el primer semestre con utilidades de us$ 60,3 millones, dejando atrás las pérdidas de US$ 130 millones registradas en igual periodo del año anterior

La compañía mejoró en US$ 190 millones los resultados respecto al 2020.

Santiago, 29 de julio de 2021.- El primer semestre de este año, ENAP alcanzó una utilidad de US$ 60,3 millones. Dicho monto se compara positivamente con las pérdidas por US$ -129,7 millones obtenidas en igual periodo del año anterior, lo que significó un mejor resultado de US$ 190 millones, y también muy superior a los US$ 18 millones de utilidades registradas el primer semestre del 2019, cuando aún no existía la pandemia de Covid-19.

Este resultado reafirma la positiva tendencia registrada por la compañía desde el segundo semestre del año pasado, confirmando la efectividad del plan de eficiencia, productividad, ahorro y control de inversiones e incorporación de tecnología digital, elaborado por el Directorio y la actual Administración, y puesto en marcha a fines de 2018. Este plan permitió que, dentro de un escenario complejo generado por las restricciones de movilidad asociadas al Covid-19, la empresa registrara utilidades en línea con su plan estratégico.

Asimismo, producto de estas oportunas medidas, ENAP pudo hacer frente a la profunda caída en la demanda ocasionada por el confinamiento de gran parte del país, así como también a la fuerte alza en sus costos y capital de trabajo. Ambos efectos ocasionados por el continuo incremento en el precio del petróleo que afecta de manera directa a Chile, dado que el crudo que se consume es en un 99% importado.

“Logramos sortear un duro semestre, gracias a que todas y todos quienes trabajamos en ENAP nos apretamos el cinturón y nos mantuvimos conscientes del rol estratégico que cumplimos, manteniendo sin interrupciones el suministro de combustibles, tan importante para dinamizar la economía, y colaborando cuando fue necesario con la falta de gas que afectó al país. En paralelo a esto, hemos seguido trabajando en el desarrollo e incorporación de energías renovables, que hagan de ENAP una empresa cada día más sustentable y eficiente” señaló el Gerente General de ENAP, Andrés Roccatagliata.

Respecto a cómo se viene el segundo semestre, Roccatagliata señaló que espera un aumento en la demanda de gasolinas, como consecuencia del desconfinamiento que están experimentando todas las regiones del país. “Sin embargo, nos preocupa la continua alza en los precios del petróleo, que no solo afecta los costos de ENAP, sino que también el bolsillo de todas y todos los chilenos”.

Finalmente, Andrés Roccatagliata recalcó el gran trabajo y disciplina que trabajadoras y trabajadores, así como ejecutivas y ejecutivos, han mantenido durante esta pandemia. Además, destacó los premios recibidos durante este año: Sello Covid-19 otorgado por la Mutual de Seguridad y el premio “2021 Smart 50 Awards”, que otorgaron Smart Cities Connect Foundation y US Ignite a nuestro proyecto Microred de Vigilancia Ciudadana de la Calidad del Aire en la comuna de Concón.

A estos se suman los reconocimientos a la inclusión femenina por contar con más del 50% de la primera línea gerencial conformada por mujeres, y el premio Ejecutiva 2021 otorgado a la Gerenta Corporativa de Finanzas y Planificación Estratégica, Jacqueline Saquel. “Estas distinciones ratifican que vamos por buen camino, pero aún nos falta mucho por mejorar en un entorno cada día más cambiante y desafiante”, señaló Roccatagliata.