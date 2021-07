Reforma constitucional propone establecer sistema de voto telemático, para quienes estén imposibilitados de desplazarse a recintos de votación por encontrarse postrados o internos en centros de salud o rehabilitación

La moción, patrocinada por los Diputados Marcelo Díaz, Pablo Kast, Sebastián Keitel y Andrés Molina, tiene como finalidad permitir ejercer el derecho a voto a quienes se encuentran físicamente imposibilitados para ello, a través de un sistema telemático de sufragio.

De acuerdo a los autores del proyecto, en Chile existe una cantidad significativa de personas que no puede ejercer sus derechos políticos, en particular, su derecho a voto, pese a la existencia del voto asistido.

En particular, se trata de personas que, por razones de salud, deben permanecer postradas o situadas de manera permanente en un centro de salud o rehabilitación, tales como centros de adulto mayor u hospitales, y que, en ese contexto, no pueden acudir a los lugares de votación, pese a encontrarse en óptimas condiciones cognitivas para determinar si ejercen o no su derecho a sufragio.

En ese contexto, la moción propone garantizar vía telemática el legítimo ejercicio del derecho a voto a quienes, por razones de salud debidamente acreditadas, no puedan concurrir presencialmente a emitir su voto, para lo cual se propone incorporar al artículo 15 de la Constitución la siguiente disposición:

“Un sistema de voto telemático permitirá, únicamente a ciudadanos habilitados para ejercer este derecho y que además padezcan imposibilidad de desplazamiento por encontrarse postrados o internos en centros de salud o rehabilitación, respaldando esta circunstancia con antecedentes médicos, emitir válidamente su voto.”

El proyecto pasó para su discusión y posterior votación a la comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputadas y Dipuados.

Vea texto íntegro de la moción, discusión y análisis en Boletín N° 14.337-07.