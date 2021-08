Autoridades promueven fondos de protección ambiental en Puerto Natales

Una productiva reunión informativa sostuvo la delegada presidencial provincial, Ericka Farías, junto al seremi de Medio Ambiente, Carlos Olave y la directiva de la Junta Vecinal N°11 perteneciente a los Huertos Familiares de Puerto Natales.

En la oportunidad, los vecinos fueron orientados respecto a los concursos de la XXV versión del Fondo de Protección Ambiental 2022, ya que las postulaciones se encuentran abiertas hasta el próximo 24 de septiembre, hasta las 14 horas.

La idea central de la cita fue promover el fondo de áreas verdes comunitarias, que busca la participación de la comunidad y la educación ambiental en espacios públicos, mejorando o recuperando áreas verdes urbanas, incorporando especies nativas, a través de iniciativas ciudadanas que contribuyan a mejorar la calidad de vida, generando un lugar más amable donde vivir.

Tras la reunión el seremi indicó que, “la idea es que toda la comunidad natalina pueda postular y ojalá tener varios proyectos adjudicados, y aprovechar estos recursos que son bastantes interesantes sobretodo para la protección ambiental, donde tienen productos predefinidos y lo único que tienen que hacer es tener personalidad jurídica vigente y ser sin fines de lucro”.

Dentro de los proyectos a los cuales se pueden postular son: áreas verdes, sistema fotovoltaico de conexión o no a la red, conservación y cambio climático, invernadero y compostaje, entre otros.

Para la DPP, Ericka Farías, el encuentro con los vecinos de los huertos fue muy provechoso, ya que “el seremi pudo exponer a toda la comunidad, tanto in situ junto a los habitantes de este sector como por las redes sociales en una transmisión en vivo sobre los fondos y líneas de financiamiento que hoy existen y están al servicio de la comunidad”.

Luego reafirmó que, “nosotros como Gobierno tenemos un compromiso con el medio ambiente, ya que en nuestra provincia tenemos la reserva de la biósfera en Torres del Paine, y además Última Esperanza es una fuente constante de turismo y tiene que ser cada día cuidada; y esto se genera en los cuerpos intermedios, como es el caso de las juntas vecinales a quienes hay que entregarles las herramientas para que puedan construir sus propios proyectos y puedan cuidar del medio ambiente”.

Por su parte, la presidenta de la junta vecinal, Jacqueline Palma, agradeció esta iniciativa y la posibilidad de poder postular al concurso, “es un fondo muy útil porque ustedes ven está la junta de vecinos y no hay nada alrededor, no hay área verde, no hay un parque, no hay nada. Así que nos parece muy interesante, vamos seguramente a postular y también instar a las otras juntas de vecinos”.

Cabe señalar que las bases y postulaciones están disponibles en: fondos.mma.gob.cl ó bien pueden acceder a la mesa de ayuda a los números de teléfonos: +56 9 6405 0080, +56 9 6405 0057, +56 9 8922 6977, de lunes a jueves de 09:00 a 18:00 hrs. y los viernes de 09:00 a 17:00hrs.