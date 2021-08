Cerca de 90 establecimientos municipales abrirán sus puertas a partir de hoy y hasta fines de septiembre en la región.

Tras el fin de las vacaciones de invierno, hoy se reiniciaron las clases en los establecimientos educacionales de la región de Magallanes y Antártica Chilena, y las autoridades quisieron dar la bienvenida a los estudiantes que se sumaron a la presencialidad, en el segundo semestre 2021.

Para esto, el Seremi de Educación de Magallanes, Rodrigo Sepúlveda Tagle, junto al Alcalde de Punta Arenas Claudio Radonich, se dirigieron hasta el Liceo Politécnico Cardenal Raúl Silva Henríquez de la capital regional para saludar a los primeros estudiantes que se sumaron a las clases presenciales en este Liceo Técnico Profesional dependiente de la Corporación Municipal (Cormupa) que desde hoy recibieron a los estudiantes de cuarto medio de los talleres de Electricidad, Mecánica y Gastronomía, los niveles que tienen prioridad para el retorno seguro, voluntario y gradual.

En la visita, las autoridades pudieron constatar la puesta en marcha de los protocolos, así como la instalación de señaléticas tanto en las salas de clases como en baños y espacios comunes como gimnasio y pasillos, los que permitirán dar toda la seguridad a los estudiantes en el inicio del segundo semestre.

Las autoridades fueron recibidas por el director del establecimiento, Jorge Figueroa quien valoró el inicio de clases presenciales. “En nuestro caso, conversamos con los apoderados para explicarles que nuestra prioridad en el liceo era el retorno de los estudiantes de cuarto medio, porque estos estudiantes no habían entrado a los talleres, lo que les provocó una frustración tremenda, porque las clases online no eran suficientes. En el caso de estos estudiantes, no podían hacer trabajo práctico, que es la esencia de un liceo técnico como este. Nuestro compromiso fue, desde el principio, abrir el liceo y retomar la presencialidad con estos cursos e ir retomando, en gradualidad, los demás niveles que esperamos podamos sumar en las próximas semanas. Así, retomamos todas las clases en los talleres prácticos, y las teóricas se harán vía telemática en la jornada de las tardes”.

Junto a lo anterior, el director del liceo informó de la firma de un convenio que se firmó con Inacap Punta Arenas, que permitirá que, por 10 semanas, estudiantes del Liceo podrán acceder a los talleres de Inacap para recibir apoyo práctico con tecnología de punta, trabajo que será homologado permitiendo mejorar el perfil de egreso de los estudiantes del Liceo Cardenas Raúl Silva Henríquez.

Por su parte, el Seremi de Educación de Magallanes, Rodrigo Sepúlveda Tagle, felicitó a este Liceo Técnico Profesional, al retomar clases hoy. “Hacía un año y 6 meses que este liceo, en particular, no tenía clases presenciales. Y al hablar hoy con los estudiantes que retornaron, nos decían sentirse muy contentos y agradecidos de sus padres por apoyarlos en el retorno a su liceo. La mayoría de estos estudiantes ya están vacunados y eso otorga aún mayor seguridad. Felicitamos a todo el cuerpo directivo por la instalación de los protocolos, a los docentes y asistentes de la educación de este establecimiento que tienen la camiseta puesta para poder ayudar a los estudiantes. Tenemos una apertura positiva y vamos recuperando una normalidad centrados en que nuestros alumnos tengan clases presenciales”, señaló.

Junto a lo anterior, la autoridad de educación también recordó a las familias de Magallanes y de la Antártica Chilena que el proceso de retorno presencial a clases es voluntario y gradual. “En este liceo hoy vemos a todo el cuerpo docente, a los equipos directivos y profesionales de la Cormupa preocupados por la seguridad de los estudiantes, para dar las garantías de tranquilidad a las familias que confían en el proceso. Hoy estamos trabajando para tener un fin de año escolar en mejores condiciones para los estudiantes TP que se han visto doblemente afectados por la falta de clases prácticas producto de la pandemia”, acotó.

Claudio Radonich, alcalde de Punta Arenas, reafirmó los dichos del Seremi. “Nuestras escuelas eran las que estaban pendientes de abrir, y para ello generamos planes piloto de apertura en un par de escuelas de la Cormupa, en las cuales pudimos observar y mejorar la instalación de medidas de seguridad sanitaria. Nos han fiscalizado muchas veces, pero después de un primer semestre que fue muy complicado, en este segundo ya podemos empezar a abrir y estamos haciendo todos los esfuerzos por sumar a la mayor cantidad de escuelas y liceos en este proceso. Hoy recibimos a estos chicos que están haciendo su especialidad; por tanto, es fundamental que ellos puedan mejorar su educación. Estamos muy contentos de poder abrir de manera segura y gradual, para lo cual hemos elaborado un calendario que, de aquí a fines de septiembre, permitirá abrir ordenadamente y que tras estos casi 500 días, nuestros niños puedan reencontrarse. Estamos trabajando para abrir, bajo todas las condiciones sanitarias, para la seguridad de nuestros niños”, dijo.

Estudiantes contentos

Los estudiantes que retornaron a las clases prácticas en talleres cursan el cuarto medio en la especialidad de Electricidad, a los que se irán sumando, a partir de mañana, los de la especialidad de Mecánica y gastronomía.

Como señaló Leonardo Briones, “Me parece super bueno volver al liceo porque así puedo aprender más. En la casa igual se aprende, pero es diferente a estar presencialmente en el taller, con el profesor al lado. Ahora estoy contento y con más ganas de aprender”.

Joaquin Cárdenas, también se mostró contento de regresar al liceo. “Para mí fue bastante fome estar en la casa con clases online, porque necesitaba práctica. Ahora que volvimos, podemos aprender más, con el profesor que nos va ayudando y resolviendo las dudas”.

Mario Oyarzun, destacó la oportunidad de retomar el contacto con sus compañeros de taller. “Estoy contento porque ahora voy a poder seguir aprendiendo mejor, porque en mi caso en las clases online no aprendí mucho. Aquí en el taller puedo interactuar con mis compañeros y mi profesor, que nos explica con detalle”.

Finalmente, Sebastián Diaz, valoró el retorno para apoyar su desempeño académico. “Me hacía falta volver al liceo porque me faltaba practicar en lo que estamos estudiando (electricidad). Ahora voy a poder aprender más y salir bien preparado de cuarto medio en diciembre”.

El recorrido de las autoridades incluyó la revisión del taller de Electricidad en el que hoy estuvieron 10 estudiantes que accedieron, después de varios meses, a sus anheladas prácticas profesionales.

En Magallanes serán poco más de 90 los establecimientos educacionales en la región que retomarán sus clases presenciales, esperándose que esa cifra aumente a medida que las clases avancen. “Son muchas las familias que nos han dicho que necesitan que los colegios estén abiertos, y como Mineduc estamos trabajando para que así sea. Hoy, la mayoría de las comunas de la región de Magallanes se encuentran en fase 4 de apertura, por lo que la posibilidad de continuar abriendo establecimientos es óptima”, indicó Sepúlveda.

211 millones de pesos adicionales para adquisición de insumos sanitarios para Magallanes

Respecto a recursos que Mineduc está destinando para la apertura segura, la región de Magallanes cuenta con 211 millones de pesos que forman parte del fondo para apoyar el retorno en todos los colegios y jardines que reciben recursos públicos en el país. El propósito es seguir apoyando económicamente a los establecimientos para la vuelta a clases presenciales para que puedan adquirir insumos, accesorios y/o implementos que les permitan cumplir con los protocolos sanitarios para la reanudación de clases presenciales.

Estos recursos – que se suman al importante incremento en los fondos de infraestructura, el plan Yo Confío en mi Escuela y la flexibilización de la SEP – están dirigidos a la adquisición de insumos, accesorios o implementos de protección sanitaria determinados en los protocolos sanitarios elaborados por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación para la reanudación de clases presenciales.