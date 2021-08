Gobierno Regional confirma que se empezará a utilizar la fibra óptica austral

El aislamiento y la centralización son dos aristas que han golpeado fuerte a Magallanes a lo largo de historia. Es por eso, y con el fin de acortar esta brecha mediante la Fibra Óptica Austral (FOA), el Gobernador Regional, Jorge Flies Añon, se reunió este martes con gerentes de la empresa de telecomunicaciones Claro.

“Es de intereses del GORE que la FOA y el despliegue territorial de las empresas del rubro estén en todas las áreas de Magallanes. Desde Claro mostraron toda la disposición para que este sueño sea posible”, comentó Flies.

En este contexto, se confirmó que la Fibra Óptica Austral se empezará a utilizar en la región, lo que cambiará para siempre la comunicación y el uso de los dispositivos electrónicos en la zona.

La idea, según recalco la máxima autoridad regional, es que “este proyecto no solo este en Punta Arenas, si no que se replique en Natales, Porvenir, Puerto Williams y también en las comunas rurales. El objetivo es que los habitantes desde Puerto Edén, hasta Puerto Toro y, por qué no, la Antártica estén conectados”.

Se espera que, en los próximos meses, se realice un estrecho trabajo con las empresas del mundo de las telecomunicaciones para que todos los magallánicos se sientan parte de las transformaciones del país y del mundo.