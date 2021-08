Magallanes da inicio al proceso de vacunación con dosis de refuerzo contra COVID-19

El proceso comenzó este miércoles con el segmento de la población correspondiente a mayores de 86 años, y de manera escalonada irá incluyendo a grupos de menor edad.

Esta mañana el Seremi (s) Eduardo Castillo, El Alcalde Claudio Radonich y autoridades de salud del Servicio de Salud Magallanes y Atención Primaria dieron el vamos al proceso de vacunación de refuerzo contra Covid-19 en dependencias de la Escuela 18 de Septiembre de Punta Arenas.

En la instancia, la Sra. Turmolina Cañete, Don Spiro Iconomos y el Sr. José Álvarez fueron los primeros en la región en recibir su inmunización de refuerzo que, según lo anunciado por el Ministerio de Salud, entregará protección de la población con mayor riesgo de COVID-19 severo o muerte por COVID-19.

El programa de vacunación espera vacunar a personas de 55 o más años con dosis de refuerzo durante las primeras 4 semanas. Además, se avanzará de acuerdo al calendario de vacunación de las segundas dosis del esquema original, por lo que la priorización de los refuerzos seguirá a la priorización que se hizo durante el pasado mes de febrero.

Al respecto el Seremi (s) Eduardo Castillo señaló que: “Es importante decir que este plan de refuerzo es para las personas mayores de 55 años que hayan completado su esquema con vacuna Sinovac hasta el día 14 de marzo. En la medida que avance el cumplimiento de segundas dosis iremos ampliando la cantidad de edades para entrar a este proceso. Estamos reforzando la inmunidad frente a una posible llegada de variante Delta u otras variantes, y lo importante es conservar la condición de salud de la población de Magallanes y la fase en la que hoy nos encontramos”.

Mientras que el Alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich dijo que: “Un gran trabajo en conjunto, el cual quiero resaltar, hay lugares que no tienen ni siquiera la primera. Para administrar esta dosis de refuerzo nos coordinamos desde el sábado pasado con la SEREMI y el equipo de salud comunitaria, para tener vacuna torios no sólo habilitados con influenza. Dejo la tranquilidad que esto no modificará el calendario de retorno a clases y el de vacunas. Estamos a punto de llegar al 97 % en primera dosis de Covid y 94 en segunda dosis, también hemos sido récord con las vacunas en adolescentes y jóvenes. No me cabe duda, que seremos igual con la Dosis de Refuerzo que es fundamental cuidarnos entre todos y mantener el autocuidado”

Finalmente, la Sra. Turmolina Cañete, de 91 años agradeció haber recibido su dosis de refuerzo, enfatizando en que confía en la inmunización “Yo estoy sana por lo tanto esta vacuna de refuerzo hay que hacerla, porque es muy importante sin olvidar las medidas preventivas. Sé que esta vacuna es eficaz y por lo mismo, llamo a todos a vacunarse con este refuerzo y así iremos mejorando”.

De acuerdo al calendario para dosis de refuerzo, hoy corresponde el turno de las personas de 86 años o más; mientras que para el resto de la semana se continuará con quienes tienen entre 85 y 82 años (jueves 12 de agosto), y con las personas de 81 a 79 años (viernes 13 de agosto).

En tanto, para la semana del 16 al 22 de agosto, el lunes se podrán inocular con la dosis de refuerzo las personas que tienen entre 78 y 75 años; el martes los de 74 a 72; el miércoles los de 71 y 70 años; el jueves, quienes tienen entre 69 y 64; y el viernes, las personas de 63 a 55 años.