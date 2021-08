Municipio de Punta Arenas premió a ganadoras del concurso literario “Una mujer, una historia”

En dependencias del Centro Cultural, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, entregó los premios y reconocimientos a las ganadoras del concurso literario “Una mujer, una historia”, que este año cumplió su quinta versión y contó con la participación de 43 trabajos en las categorías de Cuento Breve y Poesía.



“Uno de los pocos concursos municipales que hay en Chile justamente es éste, un concurso literario, manteniendo la tradición de letras que tiene nuestra ciudad y, por cierto, enfocado en la mujer. Por quinto año, más de 40 trabajos llegaron a este concurso y hoy damos las premiaciones. Estaban muy contentas las participantes porque se les da un espacio a las mujeres”, afirmó el alcalde Radonich.



En el caso de la categoría Cuento Breve, se presentaron 24 trabajos, y las obras ganadoras fueron las siguientes:

Primer lugar: “La dueña del aquí y el ahora” (Moira Aicón González)

Segundo lugar: “Huida” (Angélica Díaz Donoso)

Tercer lugar: “Recuerdos calentitos” (María Antonieta Barrientos Bahamondez)

Mención Honrosa: “Madre” (Cecilia Saa Bahamondes)

En tanto, en la categoría Poesía, se recibieron 19 trabajos y las obras ganadoras fueron las siguientes:

Primer lugar: “Mujer Magallánica” (Tamara Núñez Contreras)

Segundo lugar: “Desierto de Estrellas” (Cinthia Serpa Hernández)

Tercer lugar: “Recuerdos del Ayer” (Rosa Garay Matamala)

Mención Honrosa: “Mujer ¿Amor romántico?… No, gracias” (Olivia Ojeda Gómez)



“Para mí realmente es muy importante, porque este concurso fue el que me dio la confianza de poder escribir. Sentía que era algo demasiado grande, enorme, que tal vez mis historias eran sólo mías y aquí he entendido que no son sólo mías, sino que son estas historias que tienen tantos lazos en común con las de otras personas y es una instancia para destacar a aquellas mujeres que admiramos y nos parecen sorprendentes”, afirmó Moira Aicón, ganadora del primer lugar de la categoría Cuento Breve.



Por su parte, Cinthia Serpa Hernández, ganadora del segundo lugar de la categoría Poesía, indicó que “agradezco a la Municipalidad por esta instancia de incorporar un concurso donde muchas mujeres podamos expresar las cosas que sentimos. Yo ya vengo escribiendo hace un tiempo. Hace poco saqué un libro, Mujer de Terciopelo, y mi poesía va dedicada más que nada a la mujer”.



Las ganadoras recibieron premios en dinero, que iban entre los 100 mil y 300 mil pesos, además de un premio especial para la mención honrosa y galvano de reconocimiento para todas las ganadoras.