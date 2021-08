SEREMI de Energía y PRODEMU lideraron entrega de kits eficientes a vecinas de Seno Almirantazgo de Punta Arenas

El SEREMI de Energía de Magallanes, Víctor Fernández Salinas junto a la directora regional de PRODEMU, Gabriela Sánchez Cañete, lideraron en el sector de Seno Almirantazgo, la entrega de kits de eficiencia energética para vecinas beneficiarias del Programa “Con Buena Energía”.

La iniciativa del Ministerio de Energía que se realiza en el marco del convenio de colaboración suscrito con PRODEMU llegó hasta el sector alto de Punta Arenas, donde parte de las 69 mujeres PRODEMU capacitadas en el buen uso de la energía dentro del hogar, recibieron de manos de las autoridades regionales un diploma de participación, cuatro ampolletas LED y una guía educativa para reforzar los conocimientos adquiridos.

Tras la recepción, las beneficiarias agradecieron la visita y lo aprendido durante el taller, pues, según afirmaron, “quedó bien grabado en nuestra memoria”.

“La verdad es que la capacitación fue excelente. A veces uno no tiene el cuidado de ver los consumos energéticos que tiene en la casa. Y yo con este taller aprendí que hay que ir valorando la energía y cuidarla. Cuidarla, por ejemplo, de no dejar la luz encendida si no la vamos a ocupar o dejar los enchufes desconectados. Fue muy bueno el taller y el kit excelente”, manifestó Silvana Bustamante.

Similar opinión tuvo María Soledad Mansilla, quien explicó que la capacitación le

pareció “genial, porque aprendimos a hacer economía en la casa. Hice preguntas,

y sin ser una experta, gracias a las respuestas aprendí bastante”.

Por su parte, Haydeé Vera reiteró el agradecimiento por recibir en su domicilio el kit de ahorro energético y por “la posibilidad que el Ministerio de Energía junto a PRODEMU nos da; porque nos hace súper bien como dueñas de casa que consumimos a veces harta energía; fue un aprendizaje tremendo sobre muchas cosas que uno ignora del hogar. Esto me da un impulso y una fuerza para seguir capacitándome con la ayuda de PRODEMU”.

AUTORIDADES A DOMICILIO

“Esta es mi primera entrega de kits del Programa Con Buena Energía, y la verdad es que oír a la señora Haydeé, a la señora María Soledad y a la señora Silvana, hablar de consumo vampiro, de kilowatts, es gratificante. Ver que la temática de la eficiencia energética se está instalando en el corazón de los hogares magallánicos, nos alegra y a la vez nos motiva a seguir fortaleciendo estas líneas de acción capaces de mejorar la calidad de vida de nuestras mujeres que día a día se esfuerzan para sacar adelante a sus familias” dijo el SEREMI de Energía, Víctor Fernández.

La autoridad agregó que “este es el espíritu del compromiso público que el Gobierno y el ministro Juan Carlos Jobet nos han pedido transmitir a las personas, pues ellas están en el centro de nuestro trabajo; y ese debe ser el motor de nuestro accionar”, remarcó Fernández.

“En el marco del convenio nacional, hemos realizado dos jornadas de capacitación que han tenido mucho, mucho éxito y aceptación, puesto que se ha entregado una buena mirada práctica sobre como tener un consumo correcto de la energía, el cual va acompañado de un kit de ahorro.

Es muy necesaria la articulación entre instituciones si queremos que la política pública llegue al territorio, hoy, PRODEMU y el Ministerio de Energía articularon voluntades para contribuir con un cambio tan necesario para nuestro país, para nuestra sociedad, el cual implica empujar un cambio cultural sobre el uso responsable de los recursos energéticos”, sostuvo Gabriela Sánchez, directora regional de PRODEMU.