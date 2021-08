SEREMI de Salud implementa testeo en comunidades escolares para un retorno seguro a clases presenciales

Esta estrategia considera una técnica diagnóstica no invasiva, orientada a niños, niñas y adolescentes de todos los niveles de enseñanza, a través de test de antígeno con hisopado nasal.

En el marco de un operativo de testeo en el Liceo Salesiano San José, el SEREMI de Salud (S), Eduardo Castillo, acompañado por autoridades y directores de establecimientos educacionales, presentaron la estrategia de Búsqueda Activa de Casos en comunidades escolares, que busca detectar, trazar y aislar de manera oportuna los casos positivos de COVID-19, a través de un diagnóstico temprano que permita cortar la cadena de transmisión del virus, para un retorno seguro a clases presenciales.

“Estamos en una muy buena situación en Magallanes, paso 4 en todas las comunas, y necesitamos conservar esa situación, y una de las estrategias y de los pilares fundamentales es el testeo, especialmente, la búsqueda de casos asintomáticos, que es una realidad en niños y jóvenes, que pueden contagiarse, desarrollar la enfermedad, no presentar ningún síntoma y, por lo tanto, ser un vector de contagio”, afirmó el SEREMI (S) Castillo.

Para ello, se considera el test de antígeno mediante hisopado nasal, una técnica que no es invasiva, y que permite abarcar una población que no estaba siendo testeada de manera activa, que son los niños, niñas y adolescentes.

Las BAC en las comunidades escolares se iniciaron esta semana, con operativos en la Escuela España, en el Colegio Miguel de Cervantes y en el Liceo Salesiano San José, recintos donde se aplicaron más de 500 test de antígenos, en total.“Iniciamos con estos tres colegios, pero esperamos ir sumando a todos los otros establecimientos. Esperamos que sea un testeo frecuente y que no signifique perder clases, sino que tenga el dinamismo de participar y regresar a las salas y que el testeo sea algo habitual, junto con todas las otras medidas de prevención, que sea parte de nuestra vida”, planteó la autoridad sanitaria.

Los niños y jóvenes que han participado en los operativos también destacaron la estrategia e instaron a sus pares a sumarse al testeo. “Creo que es muy importante para poder prevenir contagios y venir al colegio de forma segura”, afirmó la alumna del Colegio Miguel de Cervantes, Astrid Mimica. La alumna de

segundo básico de la Escuela España, Martina Gaete, manifestó que “sentí como si un palito delgadito estuviera dentro de mi nariz, pero no me dolió nada, así que recomiendo que todos los niños y niñas se lo hagan para cuidarnos del Covid-19”, mientras el alumno de prekínder del Liceo Salesiano San José, Luis Costa, dijo que “no me molestó y tampoco me dolió, me dio cosquillas”.

Por su parte, la apoderada de la Escuela España, María Pávez, expresó que “para mí es muy importante el testeo escolar, ya que mi hijo quiere asistir a las clases de deportes y además tengo un niño más pequeño que va al jardín infantil, entonces uno los envía con mayor seguridad a sus clases y fortalecemos la prevención en la familia”.

El SEREMI de Educación, Rodrigo Sepúlveda, expresó que “hoy resaltamos la alianza estratégica entre la Secretaría Regional de Educación y Salud – en la que además participan los establecimientos educacionales – que se han unido para iniciar esta estrategia de testeo por antígeno en los colegios de la región. De esta manera, estamos llegando a todos los establecimientos para aplicar test preventivos, que permitan aumentar la seguridad entre la comunidad educativa y mejorar la presencialidad en nuestras escuelas”.

Finalmente, la Delegada Presidencial Regional de Magallanes, Jenniffer Rojas, expresó que “seguimos fortaleciendo nuestra estrategia TTA, que ha sido fundamental para lograr los índices que tenemos hoy, implementando esta estrategia de búsqueda activa en los establecimientos educacionales para poder testear y aislar adecuadamente los casos que así lo ameritan y reforzar el control de la pandemia”.

Cómo opera el testeo

La SEREMI de Salud provee los insumos, instrumentos y equipo humano necesario para realizar el operativo de testeo, considerando profesionales de la Salud capacitados para ello.

El establecimiento anfitrión debe facilitar las instalaciones adecuadas para la implementación del operativo y gestionar los consentimientos de los padres y apoderados.

Las escuelas, colegios, liceos y jardines infantiles interesados pueden escribir al correo electrónico testeocovidescolar@redsalud.gov.cl