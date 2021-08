Trabajadora de Enap Magallanes es distinguida como Mujer Minera 2021

Punta Arenas, martes 10 de agosto de 2021.- Con 5 años de trayectoria y un destacado trabajo como Ingeniero de Producción, Operaciones Isla, Dorothy Rojas Velásquez, de ENAP Magallanes, fue distinguida este martes por el Gobierno como Mujer Minera 2021.

Las autoridades regionales que forman parte de la Mesa Mujer y Minería, encabezadas por el Seremi de Minería, Carlos Quezada; y la Seremi de la Mujer, Daysi Carrera; se trasladaron hasta el domicilio de la trabajadora para entregarle el reconocimiento, el cual fue calificado como una manera de incentivar la incursión de las mujeres en rubros tradicionalmente masculinos. “Esto nos permite visibilizar no tan solo a las mujeres, sino también llamar a los empleadores, tanto público como privado, para que cada día incorporen más esta participación laboral femenina que necesitamos en este momento. Estamos trabajando precisamente con el seremi de Minería para ir acortando las brechas, las barreras de género, que han sido históricamente masculinas”, expresó la seremi de la mujer.

Dorothy -egresada de la Universidad de Magallanes- es el referente técnico de las operaciones de producción en terreno, realizando evaluaciones de los yacimientos y de los equipos productivos relacionados con la producción de líquidos. De igual forma, maneja una cartera de iniciativas y participa del cierre de producción diaria. Actualmente está iniciando una nueva función como Ingeniero de Planta, también en terreno, lo que le permitirá ampliar su conocimiento en otras áreas. “Muy agradecida por destacarme. Para mí significa mucha gratitud, para mis colegas y mi entorno. Trabajar en un espacio de hombres ha sido muy gratificante y no he tenido inconvenientes, entonces en esta oportunidad es bueno decirlo. Pasé por un programa de entrenamiento, donde recorrí todas las áreas de ENAP, y hay mucho compañerismo. Yo solo me he desenvuelto en el rubro de los hidrocarburos, pero ahora, con respecto a energía tenemos todo un rubro y yo insto a las mujeres que les gusta esta área que prueben y se atrevan”, señaló Dorothy.

En la actividad, las autoridades fueron acompañadas por el gerente general de ENAP E&P Magallanes, Pablo Martínez, quien destacó la designación y valoró el trabajo que Dorothy ha desempeñado en la empresa. “Para nosotros es muy importante y nos llena de satisfacción, porque nosotros en ENAP hemos ido generando espacios y vemos con orgullo cuando las mujeres van ocupando esos espacios, con una visión complementaria, distinta, que hace los ambientes de trabajo mucho más eficientes. Con el ejemplo de Dorothy podemos ir motivando a más mujeres que asuman estos roles”, señaló el ejecutivo.

Finalmente, el seremi de Minería destacó el trabajo de la Mesa Mujer y Minería. “Hemos ido avanzando y vemos que el trabajo ha ido dando frutos en la región. Es importante reconocer a quien se haya destacado en actividades que eran desarrolladas por hombres. Ha sido tremendamente grato reconocer a Dorothy, muy contento con su designación y esperar que esto continúe todos los años para reforzar la presencia femenina en la minería”, indicó.