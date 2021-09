160 mujeres de Magallanes valoraron el capital que PRODEMU les entregó para impulsar sus emprendimientos

Un total de 160 mujeres participaron en el taller Juntas Crecemos que PRODEMU – Fundación presidida por la Primera Dama Cecilia Morel Montes -ejecutó en la región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Tras finalizar el taller que se enmarca en la Ruta del Emprendimiento, algunas de las mujeres PRODEMU, que compartieron con la directora regional, Gabriela Sánchez Cañete, manifestaron la importancia de contar con este apoyo que contribuye con su empoderamiento y autonomía económica.

Y es que el programa Juntas Crecemos busca contribuir al proceso de empoderamiento de las mujeres mediante la generación de un espacio de reconocimiento de sí mismas como trabajadoras independientes y de la adquisición de herramientas digitales en temas de habilitación de su negocio, adquiriendo capacitación técnica y proyectando su negocio, de manera digital y con perspectiva de género.

“Con esta entrega de capital por $150.000, culminamos el trabajo del taller Juntas Crecemos, donde las mujeres participaron en sesiones formativas para iniciar o fortalecer un emprendimiento. Estamos felices de contribuir a potenciar el negocio o la idea de negocio en la que están trabajando las magallánicas para fortalecer su autonomía”, aseguró la directora regional.

“Me empodero cada vez más”

En la localidad de Puerto Toro, provincia Antártica, María Celinda Calbuyahue, comentó que a pesar de la dificultad para conectarse a internet y poder participar en las charlas, PRODEMU “me entregó este aporte para poder comprar materia prima e insumos para trabajar, estoy muy contenta con este capital que me permite seguir desarrollando mis artesanías”

En Punta Arenas, Camila Sanhueza tiene un emprendimiento de lavado de autos. “Este capital me sirve de mucho, porque me entregan una máquina y antes yo lavaba con baldes. Me parece muy útil que hagan este tipo de talleres para que uno emprenda, sobre todo, teniendo en cuenta la pandemia. Estos insumos me ayudan muchísimo para el proyecto que estoy realizando y me empodero cada vez más”.



En tanto, Tamara Reinoso, también en la capital regional, tiene un emprendimiento de anillados y fotocopias. “Este capital de PRODEMU me ayudó muchísimo para comprar insumos como hojas, tintas, micas, y así seguir haciendo más masivo mi emprendimiento”.