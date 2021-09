400 personas participaron de jornada municipal “Punta Arenas más cerca”, realizada en Río Seco

Una gran cantidad de personas participaron en el operativo municipal “Punta Arenas más cerca”, realizado en la escuela Elba Ojeda de Río Seco este sábado, entre las 15 y 17 horas.

Según indicaron desde la Dirección de Desarrollo Comunitario del Municipio, fueron 400 personas las que llegaron hasta el lugar para realizar distintos trámites, concentrándose en su mayoría, en lo relacionado con el Registro Social de Hogares, Registro Civil, Pase de Movilidad e inscripciones para los regalos de navidad.

“Hoy nos encontramos en la escuela de Río Seco en una actividad que hemos denominado Punta Arenas más cerca. La idea es traer los servicios municipales para atender a la comunidad. Pretendemos tener dos actividades más durante este año que vamos a hacer en terreno. El próximo mes correspondería la población 18 de Septiembre y el siguiente mes, Archipiélago de Chiloé”, indicó la directora (S) de Desarrollo Comunitario del Municipio de Punta Arenas, Jessica Castillo.

En la oportunidad, los vecinos también pudieron optar a operativos Yo Aperro, Podología (Santo Tomás), Odontología (Cecosf Thomas Fenton), Vermicompostaje, Muestra de Talleres del Adulto Mayor, Microtalleres y Actividades Deportivas, Bus Antígeno y otras.

“Muy buena la actividad, sobre todo para las personas, el adulto mayor, para renovar su carnet, ya que a veces les cuesta ir hasta el centro, así que muy buena iniciativa, ojalá se siga haciendo siempre. Y para los niños igual, mi hijo está súper entretenido jugando y mi otra chiquitita anda en yoga. Así que súper bueno”, indicó Victoria Miranda.

Por su parte, Carolina Aqueveque, señaló que “me parece excelente, porque acá hay mucho adulto mayor que no puede bajar al Registro Civil o a la Municipalidad. Y también no sólo adulto mayor, sino que muchas personas tienen parcelas arriba y el horario de las micros no favorece mucho. Entonces para ellos y para todos es una gran oportunidad. Así que espectacular”.

La actividad contó con la animación de Rodrigo “Yoyo” Henríquez y la cantante regional, Sandra Valderas, y se realizaron concursos y sorteos.