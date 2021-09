A partir de octubre, Chile abre sus fronteras a viajeros y turistas extranjeros

Según informa el diario La Nación de Buenos Aires, los extranjeros no residentes podrán volver a ingresar al país a partir del 1° de octubre; se les pedirán varios requisitos, entre ellos vacunación completa y PCR negativo.

El Ministerio de Salud de Chile anunció este miércoles que, a partir del 1° octubre, podrán salir y entrar chilenos y extranjeros residentes al país, así como no residentes que cuenten con seguro de viaje y un plan de movilidad aprobado por el sitio Me Vacuno, entre otros requisitos, el cual implica la validación de vacunas contra el Covid-19 por parte del gobierno de Chile.

La medida, que se enmarca en el plan “Fronteras Protegidas”, rige para cualquier país del mundo y elimina las largas cuarentenas en hoteles de tránsito, las cuales serán reemplazadas por un aislamiento estricto en el domicilio declarado, pero con una extensión que dependerá del nivel de vacunación de los viajeros.

Los extranjeros no residentes necesitarán: una declaración jurada, un test PCR negativo realizado hasta 72 horas antes de embarcar, un seguro médico con cobertura mínima de 30.000 dólares, y un trámite de validación de las vacunas, por medio del cual obtendrán un pase sanitario. La cuarentena será de cinco días para las personas con “Pase de Movilidad” aprobado por el gobierno chileno, y de siete días para aquellas sin pase.

Las autoridades de Salud advirtieron: “Solicitamos no planificar un viaje sin antes tener la validación de vacunas por parte del Ministerio de Salud porque no se podrá ingresar a Chile de no contar con el pase”. Desde mañana, los turistas podrán ingresar en la web Me Vacuno para iniciar sus trámites.

Los viajeros que consigan ingresar a Chile deberán llegar a su domicilio o lugar de estadía en transporte privado, “sin interactuar con otras personas”, y todos los cohabitantes deberán aislarse por el mismo período. En caso de que el confinamiento se lleve adelante en un hotel, los viajeros no podrán abandonar la habitación durante los días de cuarentena.

A las medidas de aislamiento se suman, también, reglas de supervisión por 14 días. El gobierno de Chile no solo controlará que se cumplan los confinamientos de cinco y siete días, sino que las personas deberán hacer un reporte diario de su estado de salud y ubicación, así como realizarse un testeo al llegar al país de América del Sur o en los próximos 14 días del arribo.

También pueden ingresar todas las personas extranjeras no residentes que cumplan con el decreto 101 del Ministerio del interior, que incluye a tripulaciones, extranjeros en tránsito, personal diplomático y quienes tengan salvoconducto, entre otros. En este caso, el ingreso podrá materializarse a través de cualquier paso fronterizo habilitado para el tránsito de personas.

Durante el anuncio oficial, en el que detalló las actualizaciones del plan “Fronteras Protegidas”, la subsecretaria de Prevención del Delito, María José Gómez, llamó a la “responsabilidad” de los viajeros.

“Hacemos un llamado a todos los ciudadanos chilenos, así como a los extranjeros, para que actúen con responsabilidad. Solo así, siendo responsables, podremos mantener los espacios de libertad que hemos ido ganando durante la pandemia y que tanto esfuerzo y trabajo nos han costado como país”, indicó Gómez.