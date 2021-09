CONAF y Municipalidad de Punta Arenas presentaron avances de intervención en Parque Chabunco

Ya se evidencian cambios en la fisonomía del Parque Chabunco tras el avance presentado por la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en Magallanes de los trabajos de intervención que se realizan en esta área administrada por la Municipalidad de Punta Arenas y de gran concurrencia de la comunidad magallánica durante fines de semana y días festivos.

Fue justamente el mismo Parque Chabunco el punto de encuentro donde el equipo de CONAF, liderado por el director regional Mauricio Véjar, junto al equipo de la Municipalidad de Punta Arenas, encabezado por el Alcalde Claudio Radonich, se reunieron para verificar los resultados del casi 10% de avance de este proyecto denominado “Silvicultura preventiva y plantación suplementaria en el Parque Municipal Chabunco” que ejecuta CONAF y que se enmarca en un programa de reactivación económica.

El proyecto consiste en la intervención de 30 hectáreas del parque Chabunco a través de la corta de plantas herbáceas, poda de ramas y de árboles con riesgo de caída y disminución de arbustos con el fin de reducir la continuidad del combustible vegetal que pueda ser factor de riesgo para incendios forestales.

De igual forma, se realizará la plantación suplementaria de 800 ñirres (Nothofagus antarctica) para fortalecer el estrato arbóreo, así como labores de acopio y retiro de desechos orgánicos, desechos inorgánicos, desactivación de fogatas no autorizadas e instalación de carteles informativos.

“Prevención, limpieza pero sobre todo tener un lindo Parque en buen estado es el objetivo de esta intervención y que, si ustedes se dan cuenta, ya se ve un parque distinto aunque sea un 10 % aún de la superficie intervenida por CONAF y donde se hizo un trabajo serio y técnico que va a permitir que las siguientes generaciones puedan disfrutar de este parque como lo hacemos nosotros en la actualidad” señaló el Alcalde de Punta Arenas Claudio Radonich.

“La idea de este proyecto es ser preventivo y no reaccionar cuando las tragedias acontecen en materia de daño a la naturaleza, por eso es que a través de su experiencia CONAF asesora y ejecuta obtenido gracias a recursos provenientes del fondo de emergencia transitorio” señaló el director regional,Mauricio Véjar, haciendo alusión a los cerca de 37 millones de pesos destinados a esta iniciativa que se enmarca en el Programa de reactivación económica para pequeños (as) y medianos (as) propietarios (as) forestales (2021-2022) y que forma parte de los 8 proyectos que desarrolla CONAF en la región.