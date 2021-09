CORFO convoca a postular al «Curso Especialización Guías de Montaña para actividades de excursionismo y trekking»

La iniciativa busca profesionalizar al sector aventura en términos de guiado, supervivencia, rescate en nieve, primeros auxilios, entre otras materias. Es parte de un “paquete” con el que se espera beneficiar a más de 400 personas.

Esta mañana de miércoles 22 de septiembre, Corfo lanzó la convocatoria para postular al “Curso Especialización Guías en Ambiente de Montaña para la Actividad de Excursionismo y Trekking”, iniciativa liderada por la Corporación y que busca capacitar a guías chilenos que cuenten con experiencia en trekking de turismo de aventura y montaña, específicamente.

“Hoy en Chile el sector de aventura presenta grandes desafíos en materia de capital humano, por ejemplo, el número de guías con certificación profesional UIMLA[1] es muy bajo en comparación con nuestros países vecinos. Desde Corfo lanzamos un Plan Nacional de Turismo de Montaña para aprovechar los enormes beneficios de nuestra cordillera, y para ello necesitamos posicionar a Chile como un destino seguro y de calidad mundial, que contribuyaa un desarrollo turístico sostenible. Invitamos a todos los guías con experiencia en este sector a participar del curso que será una herramienta fundamental para que puedan profesionalizarse”, indicó el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Pablo Terrazas.

Dicho curso, será impartido por la Universidad Andrés Bello, tiene 100 cupos y se espera que los beneficiarios adquieran conocimientos en: guiado y conducción de grupos en áreas remotas; supervivencia (construcción de refugios, purificación del agua, obtención de alimentos y otros); meteorología y geografía; prevención, búsqueda y rescate en nieve y avalanchas; y, a su vez, capacitarse y certificarse en WFR (Wilderness First Responder), curso de primeros auxilios en zonas agrestes.

Por su parte, el subsecretario de Turismo, José Luis Uriarte, destacó el trabajo colaborativo, entre Corfo y la institución que lidera, que dio pie a la iniciativa y destacó la relevancia de esta para el turismo. “A nivel global somos un destino reconocido por su naturaleza y experiencias de turismo aventuras. Prueba de ello, son los múltiples premios que hemos recibido. Para avanzar en el fortalecimiento de nuestra oferta es esencial profesionalizar el capital humano, que es justamente a lo que apunta este programa. En este mismo sentido, entregar una experiencia segura es clave y en esto los guías tienen un rol preponderante, especialmente en un entorno como la montaña, que si bien ofrece una oportunidad de conexión única con la naturaleza, también conlleva riesgos que pueden ser reducidos si se cuenta con el conocimiento adecuado”.

El valor de este curso es de 2 millones 300 mil pesos, de los cuales Corfo cofinanciará el 90% y el 10% restante lo deberán pagar los beneficiarios.

Cabe destacar que los guías que participen del curso y que cumplan los requisitos de asistencia y académicos podrán obtener: Certificado Internacional de Aprobación WFR por National Association for Search and Rescue NASAR; Certificado de Aprobación de Reanimación Cardiopulmonar y uso de DEA otorgado Emergency Care and Safety Institute (ECSI) American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS) Y ACEP American College of Emergency Physicians (ACEP); Certificado de B- CON (Bleeding Control) Manejo de Hemorragias otorgado por American College Of Surgeons Committee On Trauma; y Certificado ITRA (Asociación Internacional de Rescate Técnico).

La convocatoria estará abierta hasta el 30 de septiembre y los interesados en postular deberán visitar el siguiente link: www.becascapitalhumano.cl

Otras convocatorias en la materia:

En los próximos meses, Corfo abrirá la convocatoria para el curso “ Sistema De Gestión De La Seguridad Para Empresas Del Sector De Turismo Aventura”, la cual busca queempresas de este subsector puedan aumentar los estándares de seguridad. Se espera beneficiar a 300 empresas.

Y durante el mes de octubre, se lanzarán las becas relacionadas a Guías Profesionales De Montaña Estándar UIMLA, con 30 cupos disponibles(20 curso Full Guías UIMLA y 10 curso Formador de Formadores).Con este curso, se espera profesionalizar a los guías de montaña bajo un estándar internacional como es UIMLA.

En resumen, con todas estas becas cofinanciadas por Corfo, se busca beneficiar a 430 personas y/o empresas relacionadas al turismo aventura y montaña. La inversión al cofinanciamiento de estas becas supera los $469 millones.

