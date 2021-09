Diputada Sandra Amar se reúne con integrantes de la Agrupación del 4% para informarle avances de la mesa de diálogo

Con el objetivo de informar los avances de la mesa de la deuda histórica del 4%, la Diputada Sandra Amar se reunió con más de 90 integrantes de la agrupación que llevan esta causa y con los cuales la parlamentaria lleva trabajando cerca de dos años.

Al respecto, la Diputada Sandra Amar, señaló que “hace aproximadamente dos años atrás se acercó a mí la presidenta de esta agrupación, la señora María Teresa Vargas, con quien en ese momento pude conversar y me comentó en detalle la situación de la deuda histórica del 4% que llevan luchando por más de 40 años. Al pedirme apoyo, no dudé ni un segundo en sumarme y contribuir en las gestiones que sean necesarias para acercarlos a dialogar con el gobierno”.

A eso, la parlamentaria sumó que “desde un principio les expliqué que no sería una negociación fácil por todos los años que ya llevaban gestionando el pago de su 4% y tampoco les prometí nada que no pudiese cumplir, porque hubiese sido jugar con ellos. Yo me sumé a esta causa porque realmente sentí que todas sus demandas eran válidas y en esos momentos, me comprometí a que gestionaría un acercamiento con el gobierno para que pudiesen dialogar y en eso se encuentran ahora con la mesa que se va a constituir prontamente y que fue declarada y explícitamente señalada en la glosa presupuestaria del presupuesto 2021”.

Por su parte, la presidenta de la Agrupación de Jubilados de Magallanes del 4%, manifestó que “mi expectativa es que en estos momentos la señora Sandra nos está apoyando en esta negociación con el gobierno para ver si logramos que de una vez por toda nos paguen los dineros que son nuestros, que alguna vez el gobierno se apoderó de nuestras cotizaciones para salvar la banca y son nuestras cotizaciones, nuestros dineros, no estamos pidiendo xx, es nuestra plata, no estamos pidiendo bono de gobierno ni de nada, estamos pidiendo que nos devuelvan lo que es nuestro. Entonces, estamos con hartas expectativas porque la señora Sandra fue la única parlamentaria que acogió nuestra gestión y la que ahora está avanzando con el gobierno. Esperamos que esto salga adelante y que podamos algún día cobrar nuestros dineros”.

Cabe mencionar que esta deuda histórica arrastra más de 40 años y comenzó en 1977, dónde a los trabajadores y trabajadores que pertenecían a la Caja de Empleados Particulares (EMPART) se les cotizó un 4% más de sus sueldos durante casi 20 años, con el fin de que puedan optar a mejores beneficios sociales, los cuáles nunca existieron, por lo que los afectados están solicitando la devolución de dichos dineros.