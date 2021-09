Diputado Gabriel Boric pide aumentar dotación de personal de Gendarmería en penales de Magallanes

Esta semana el diputado por Magallanes, Gabriel Boric, ofició al director nacional de Gendarmería de Chile, Christian Alveal, sobre la situación que afecta al personal penitenciario en los penales de la Región de Magallanes.



A través de un trabajo conjunto con los funcionarios de la región y el equipo del parlamentario, la autoridad regional y candidato presidencial de Apruebo Dignidad, ha tomado conocimiento por parte de las asociaciones funcionarias de Gendarmería de Chile en Punta Arenas, que la dotación de personal no es apta para atender el aumento de la población penal y los desafíos asociados que ha significado la pandemia por covid-19. En el documento enviado a la máxima autoridad de Gendarmería se indica, además, que “esto último ha afectado la capacidad de trabajo y el sistema de turnos de los gendarmes y el personal no uniformado de los penales de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena”.



Finalmente, el diputado Boric, a través del oficio de fiscalización, pide informar “sobre la posibilidad de aumentar la dotación de personal de Gendarmería de Chile en los penales de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena. Tanto de personal uniformado como no uniformado”.