Entrega de estímulo académico de la Fundación Sara Braun en el Liceo Polivalente Sara Braun de Punta Arenas

Hoy viernes 10 de septiembre, antes de iniciar el receso de Fiestas Patrias, la comunidad educativa del Liceo Polivalente Sara Braun hizo entrega del estímulo en reconocimiento al logro académico que la Fundación “Sara Braun” hace llegar ya por cuarto año consecutivo a un estudiante por curso.

La premiación se inició un poco después de las 11hrs. en dependencias del establecimiento.

Néstor Ríos Cardoza, director del Establecimiento señaló “hoy no sólo sus familias, sino toda la comunidad educativa estamos orgullosos de sus logros. En ustedes se representa lo que esperamos de nuestros estudiantes. Que, a pesar de las dificultades, logren sobrellevarlas, para poder alcanzar sus objetivos”.

Angie Toscano Yonda, estudiante del 4to medio A indica “me encuentro agradecida por este detalle. Esto nos motiva a seguir adelante y demuestra que nuestro esfuerzo está siendo valorado”.

El Liceo Polivalente Sara Braun mantiene una alianza virtuosa con la fundación del mismo nombre, la cual hace ya cuatro años, entrega un estímulo académico a un estudiante por curso, consistente en 100 mil pesos.

Jhonny Pereira Hernández del 1ero medio A nos cuenta, “mi mamá me dice un día felicidades, sin yo tomarle el peso al reconocimiento hasta que me habló mi profesor jefe. Si he puesto esfuerzo en mantener el promedio lo más alto posible, trato de estudiar y mantenerme ahí”. En esta línea, Génesis Aguilera Guaquín, del 3ero medio C nos narra “yo recién entré este año, fue sorprenderte recibir un premio. Me he puesto bastante las pilas, porque el Liceo me ha apoyado bastante”.

Este estímulo conjuga el rendimiento, la responsabilidad, la participación y la colaboración, es decir, que quienes han resultado favorecidos por este reconocimiento económico, no sólo alcanzan buenas calificaciones, sino que también se destacan por representar lo que el Liceo espera de sus estudiantes.

Por segundo año consecutivo, a razón de la pandemia, son múltiples los factores que han influido en la elección de cada una y uno de los estudiantes premiados por parte de sus profesoras y profesores jefes; conjugando las altas expectativas que sus formadores tienen para ellos y ellas, como los niveles que han logrado alcanzar.

Quienes recibieron el estímulo fueron las y los siguientes estudiantes: Del primero medio Jhonny Pereira Hernández; de los segundos medios Fernando Gómez Bárcenas y Katalina Herrera Soto; de terceros medios Iván Wistuba Aguilar, Alejandra Baeza Quiroz y Génesis Aguilera Guaquín; de los cuartos medios Angie Toscano Yonda, Pilar Ruiz Oyarzo, Gloria Usme Murillo y Daniela Andrade Alcarrú; de la jornada vespertina las estudiantes Jessenia Ulloa Llanllan y Catherine Vásquez Traba.

Vale destacar que la Fundación Sara Braun, además entrega cada año la denominada “Beca Sara Braun”, que consiste en un aporte por 2 millones de pesos anuales mientras dure la carrera, a los estudiantes que continúan estudiantes técnicos profesionales en la educación superior. Este estímulo se hace entrega a egresados de 4to año medio de las modalidades diurna y vespertina.