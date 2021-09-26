Estado de rutas y condición meteorológica, región de Magallanes, domingo 26 de septiembre

Estado de rutas y condición meteorológica, región de Magallanes, domingo 26 de septiembre
MONITOREO: CONDICIÓN METEOROLÓGICA – ESTADO DE RUTASFECHA: 26/09/2021 HORA: 08:30
Alertas Vigentes: ALERTA ROJA NACIONAL POR PANDEMIA.  
Conducir a velocidad razonable y prudente respetando los límites de velocidad, manejar a la defensiva y atento a las condiciones del tránsito y meteorológicas, es obligatorio el uso de mascarillas en todo el transporte público o privado, sea este marítimo, terrestre o aéreo.
  
PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESPUNTA ARENASCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
PUNTA ARENASADUANAS SANITARIAS:   MUELLE ARTURO PRAT MUELLE MARDONES; AEROPUERTO PDTE. CARLOS IBÁÑEZ DEL C. TERMINAL TRES PUENTES.CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.RUTA Y – 580 HACIA EL ANDINO: SECA.  
SINO
AGUANIEVE  X
NIEVEX    
ESCARCHAX                  

RETÉN AGUA FRESCA 		CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.RUTA 9 SUR DEL KM 8 AL 78: SECA.RUTA Y-620 A RESERVA PARRILLAR: SECA, (RESERVA CERRADA DESDE EL VIERNES 30 DE ABRIL). RUTA Y – 622 A SAN JUAN: SECA.RUTA Y 620 DISCORDIA: SECA.
SINO
AGUANIEVE   
NIEVEX
ESCARCHA X     

SUBCOMISARIA RÍO SECO 		CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.SECTOR: AEROPUERTO DEL KM 17 AL 20: SECARUTA 9 NORTE DESDE CALLE KUZMA SLAVIC AL KM 50:                   SECA.KON-AIKEN, DEL KM 32 AL NORTE: SECARUTA Y – 565 CAMINO VIEJO A RÍO SECO: SECA
SINO 


AGUANIEVE   
NIEVE  X   
ESCARCHA    X
 
PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESLAGUNA BLANCACONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
RETÉN VILLA TEHUELCHESCONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.RUTA 9 NORTE DEL KM 50 AL 120: SECA.MONTE GALLINA Y CARPA MANZANO: SECA.RECTA MONUMENTO AL VIENTO: SECA.RUTA CH 255, DEL KM 25 AL 40: SECA.
SINO
AGUANIEVE    X    
NIEVE X     
ESCARCHA   X               
RETÉN MORRO CHICO CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.RUTA 9 NORTE DEL KM 120 AL 160: SECA, ESCARCHA POR TRAMOS.SECTOR KM 146 PUENTE PENITENTE: SECA, ESCARCHA POR TRAMOS.SECTOR CAÑADÓN BOMBALOT DEL KM 125 AL 127:                  SECA, ESCARCHA POR TRAMOSSECTOR EL CHINGUE DEL KM 143 AL 144: SECA, ESCARCHA POR TRAMOS.SECTOR CHORRILLO ESPERANZA KM 160: SECA, ESCARCHA POR TRAMOS.
SINO
AGUANIEVE X  
NIEVEX        
ESCARCHA X             
   
PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESSAN GREGORIOCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS

RETÉN TENIENTE HERNÁN MERINO CORREA		CONDICIÓN:, NUBOSIDAD PARCIAL , VIENTO DÉBIL.RUTA Y-405: HÚMEDA CON SOCAVONES Y RIPIO SUELTO. ESCARCHA POR TRAMOS.RUTA Y- 455: HÚMEDA CON SOCAVONES Y RIPIO SUELTO.  ESCARCHA POR TRAMOS.RUTA Y-485: HÚMEDA CON SOCAVONES Y RIPIO SUELTO. ESCARCHA POR TRAMOS.RUTA Y-475 RUTA HACIA SAN GREGORIO: CON POZAS DE AGUA Y BARRO, ADEMÁS DE SOCAVONES Y RIPIO SUELTO.
SINO
AGUANIEVE  X
NIEVEX       
ESCARCHA  X    

TENENCIA MONTE AYMOND PASO FRONTERIZO INTEGRACIÓN AUSTRAL   ADUANAS SANITARIAS EN PASO FRONTERIZO Y   CRUCE PRIMERA ANGOSTURA		CONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO.PRECAUCIÓN RUTAS CON PRESENCIA DE   ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTAS.
RUTA CH-255 DEL KM 40 AL 141: SECA.SECTOR TOBOGANES: SECA.RUTA CH-255 SAN GREGORIO, ENTRE EL KM 40 AL 50: SECA.RUTA CH-257 DEL KM 1 AL 16: SECA.
SINO



AGUANIEVE X
NIEVE   X   
ESCARCHA        X
 RETÉN CAÑADÓN GRANDE CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.PRECAUCIÓN POR PRESENCIA DE ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA.  
RUTA Y – 545 DEL KM 22 AL 91: SECA, ADEMÁS CON PRECAUCIÓN POR BACHES Y CALAMINAS EN LA RUTA.
SINO
AGUANIEVE 
NIEVE 
ESCARCHA            X      
PROVINCIA/COMUNAÚLTIMA ESPERANZANATALESCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS

2DA. COMISARÍA NATALES
ADUANAS SANITARIASTERMINAL DE BUSES  TERMINAL MARÍTIMO Y AERÓDROMO TT JULIO GALLARDO”  		CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, SIN VIENTO.SIN NOVEDADES.      
SINO
AGUANIEVE    X    
NIEVE   X  
ESCARCHA         X     
SUBCOMISARIACASAS VIEJAS 
PASO FRONTERIZO CASAS VIEJASCERRADO  		CONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO.RUTA 9 NORTE DEL KM 161 AL 236: SECA ESCARCHA POR TRAMOS..LLANURAS DE DIANA, RUBENS; VILLA RENOVAL: SECA, ESCARCHA POR TRAMOS.CUESTA CORDÓN ARAUCO Y CAÑADÓN BOMBALOT: SECA, ESCARCHA POR TRAMOS.RUTA CH- 325 PASO FRONTERIZO: SECA ESCARCHA POR TRAMOS.RUTA Y-340 HACIA SENO OBSTRUCCIÓN: SECA, E4SCARCHA POR TRAMOS.
SINO
AGUANIEVE  X  
NIEVE            X   
ESCARCHA  X    
RETÉN DOROTEAPASO FRONTERIZO DOROTEACERRADOCONDICIÓN: NUBLADO CON CHUBASCOS DE NIEVE, VIENTO DÉBIL.RUTA CH-250: MOJADA.RUTA 9 NORTE DEL KM 225 – 236: MOJADA.RUTA Y-315: MOJADA.
SINO
AGUANIEVEX   
NIEVE             X
ESCARCHA            X
   

RETÉN PUERTO EDÉN  		CONDICIÓN: NUBLADO CON CHUBASCOS , SIN VIENTO.   SIN NOVEDADES. 
SINO
AGUANIEVE X
NIEVE X
ESCARCHA    X
PROVINCIA/COMUNAÚLTIMA ESPERANZATORRES DEL PAINECONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS

RETÉN TORRES DEL PAINE VILLA CERRO CASTILLO
PASO FRONTERIZODON GUILLERMOCERRADO		CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL. RUTA 9 NORTE DEL KM 272 AL 324: SECA, ESCARCHA POR TRAMOS.RUTA Y-200 CRUCE BAHÍA EL BOTE: SECA, ESCARCHA POR TRAMOS.SECTOR VEGA MALA KM 298 RUTA 9: SECA, ESCARCHA POR TRAMOS.SECTORES: TRES PASOS – DOS LAGUNAS Y LAGUNA FIGUEROA: SECA, ESCARCHA POR TRAMOS.RUTA Y-290: SECA, ESCARCHA POR TRAMOS.
SINO



AGUANIEVE X  
NIEVE  X        
ESCARCHA      X                
RETÉN CERRO GUIDOCONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.RUTA 9 NORTE DESDE KM 333 AL 385: SECA. PRECAUCIÓN CON BACHES, CALAMINAS Y RIPIO SUELTO.                                                                                         
SINO
AGUANIEVE X
NIEVE     X
ESCARCHA           X                 
PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOPORVENIRCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
3RA. COMISARÍA PORVENIRADUANA SANITARIA:TERMINAL BAHÍA CHILOTACONDICIÓN: NUBLADODESPEJADO, SIN VIENTO.SIN NOVEDADES.

SINO
AGUANIEVE 
NIEVE  X  
ESCARCHA   X   

TENENCIA SAN SEBASTIÁNPASO FRONTERIZO SAN SEBASTIÁN ABIERTO CON RESTRICCIÓN ADUANA SANITARIA.  		CONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO.PRECAUCIÓN POR PRESENCIA DE ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA.  RUTA CH-257 DESDE EL KM 100 AL 178: SECA.  ESCARCHA POR TRAMOS. ADEMÁS CON CALAMINAS ENTRE LOS KILÓMETROS 176 AL 178.
SINO
AGUANIEVEX
NIEVEX
ESCARCHA  X             
PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOPRIMAVERACONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
TENENCIA CERRO SOMBREROCONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN TODAS LAS RUTAS.
RUTA Y-257 DEL KM 16 AL 100: SECA. ESCARCHA POR TRAMOSSECTOR CUESTA VITELLI: SECA, ESCARCHA POR TRAMOS.SECTOR: CUESTA ESTANCIA SPRINGHILL: SECA, ESCARCHA POR TRAMOS.RUTA Y-259 HASTA EL KM 80: SECA, ESCARCHA POR TRAMOS.RUTA Y-65 DESDE MANANTIALES HASTA EL KM 65: SECA. ESCARCHA POR TRAMOS PRECAUCIÓN POR BACHES, SE MANTIENEN TRABAJOS EN LA RUTA SEÑALIZADOS DESDE MANANTIALES A PORVENIR.
SINO
AGUANIEVEX
NIEVE    X       
ESCARCHA       X             
PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOTIMAUKELCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
RETÉN PAMPA GUANACO
PASO FRONTERIZO BELLAVISTACERRADO                                                                                                          		CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN TODAS LAS RUTAS. RUTA Y-85 DEL KILOMETRO 0 AL 160: SECA.RUTA Y -761 LAGO BLANCO: SECA.RUTA HACIA CALETA MARÍA Y LAGO DESEADO: SECA.RUTA HACIA LAGO FAGNANO: SECA.SECTOR LOS CASTORES: SECA.RUTA Y-769 HACIA BELLAVISTA: SECA.Y-79 CRUCE LAS FLORES: SECA.Y-85 HACIA PUERTO YARTOU: SECA.RUSSFIN EN SECTOR RÍO CHICO: SECA.
SINO
AGUANIEVEX
NIEVEX
ESCARCHAX
PROVINCIA/COMUNAPROVINCIA ANTÁRTICA CHILENACABO DE HORNOSCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS

4TA. COMISARÍA PUERTO WILLIAMS  		CONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO.RUTA Y–905 EN SECTOR URBANO: SECA.RUTA HACIA CALETA EUGENIA Y PUERTO NAVARINO: SECA.


SINO
AGUANIEVE   X  
NIEVE      X     
ESCARCHA             X      
TENENCIAYENDEGAIACONDICIÓN: SIN CONTACTOSIN NOVEDADES.  

SINO
AGUANIEVE X
NIEVE X
ESCARCHA       X

RETÉN PUERTO TORO		CONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO.SIN NOVEDADES.  
SINO
AGUANIEVE  X
NIEVE    X
ESCARCHA     X
Compartir
Twittear
Compartir
Pin
0 Compartir
Chubascos y nublados se pronostican hoy en Magallanes

Chubascos y nublados se pronostican hoy en Magallanes

Puntarenenses celebraron en la Costanera del Estrecho Día Nacional Sin Auto

Puntarenenses celebraron en la Costanera del Estrecho Día Nacional Sin Auto