Estado de rutas y condición meteorológica, región de Magallanes, domingo 26 de septiembre
|MONITOREO: CONDICIÓN METEOROLÓGICA – ESTADO DE RUTASFECHA: 26/09/2021 HORA: 08:30
|Alertas Vigentes: ALERTA ROJA NACIONAL POR PANDEMIA.
|Conducir a velocidad razonable y prudente respetando los límites de velocidad, manejar a la defensiva y atento a las condiciones del tránsito y meteorológicas, es obligatorio el uso de mascarillas en todo el transporte público o privado, sea este marítimo, terrestre o aéreo.
|PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESPUNTA ARENAS
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|PUNTA ARENASADUANAS SANITARIAS: MUELLE ARTURO PRAT MUELLE MARDONES; AEROPUERTO PDTE. CARLOS IBÁÑEZ DEL C. TERMINAL TRES PUENTES.
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.
|RUTA Y – 580 HACIA EL ANDINO: SECA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
RETÉN AGUA FRESCA
|CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.
|RUTA 9 SUR DEL KM 8 AL 78: SECA.RUTA Y-620 A RESERVA PARRILLAR: SECA, (RESERVA CERRADA DESDE EL VIERNES 30 DE ABRIL). RUTA Y – 622 A SAN JUAN: SECA.RUTA Y 620 DISCORDIA: SECA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
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|ESCARCHA
|X
SUBCOMISARIA RÍO SECO
|CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.
|SECTOR: AEROPUERTO DEL KM 17 AL 20: SECARUTA 9 NORTE DESDE CALLE KUZMA SLAVIC AL KM 50: SECA.KON-AIKEN, DEL KM 32 AL NORTE: SECARUTA Y – 565 CAMINO VIEJO A RÍO SECO: SECA
|SI
|NO
|
|AGUANIEVE
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|NIEVE
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|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESLAGUNA BLANCA
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|RETÉN VILLA TEHUELCHES
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.
|RUTA 9 NORTE DEL KM 50 AL 120: SECA.MONTE GALLINA Y CARPA MANZANO: SECA.RECTA MONUMENTO AL VIENTO: SECA.RUTA CH 255, DEL KM 25 AL 40: SECA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|RETÉN MORRO CHICO
|CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.
|RUTA 9 NORTE DEL KM 120 AL 160: SECA, ESCARCHA POR TRAMOS.SECTOR KM 146 PUENTE PENITENTE: SECA, ESCARCHA POR TRAMOS.SECTOR CAÑADÓN BOMBALOT DEL KM 125 AL 127: SECA, ESCARCHA POR TRAMOSSECTOR EL CHINGUE DEL KM 143 AL 144: SECA, ESCARCHA POR TRAMOS.SECTOR CHORRILLO ESPERANZA KM 160: SECA, ESCARCHA POR TRAMOS.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESSAN GREGORIO
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
RETÉN TENIENTE HERNÁN MERINO CORREA
|CONDICIÓN:, NUBOSIDAD PARCIAL , VIENTO DÉBIL.
|RUTA Y-405: HÚMEDA CON SOCAVONES Y RIPIO SUELTO. ESCARCHA POR TRAMOS.RUTA Y- 455: HÚMEDA CON SOCAVONES Y RIPIO SUELTO. ESCARCHA POR TRAMOS.RUTA Y-485: HÚMEDA CON SOCAVONES Y RIPIO SUELTO. ESCARCHA POR TRAMOS.RUTA Y-475 RUTA HACIA SAN GREGORIO: CON POZAS DE AGUA Y BARRO, ADEMÁS DE SOCAVONES Y RIPIO SUELTO.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
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|ESCARCHA
|X
TENENCIA MONTE AYMOND PASO FRONTERIZO INTEGRACIÓN AUSTRAL ADUANAS SANITARIAS EN PASO FRONTERIZO Y CRUCE PRIMERA ANGOSTURA
|CONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO.
|PRECAUCIÓN RUTAS CON PRESENCIA DE ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTAS.
RUTA CH-255 DEL KM 40 AL 141: SECA.SECTOR TOBOGANES: SECA.RUTA CH-255 SAN GREGORIO, ENTRE EL KM 40 AL 50: SECA.RUTA CH-257 DEL KM 1 AL 16: SECA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
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|ESCARCHA
|X
|RETÉN CAÑADÓN GRANDE
|CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.
|PRECAUCIÓN POR PRESENCIA DE ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA.
RUTA Y – 545 DEL KM 22 AL 91: SECA, ADEMÁS CON PRECAUCIÓN POR BACHES Y CALAMINAS EN LA RUTA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
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|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNAÚLTIMA ESPERANZANATALES
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
2DA. COMISARÍA NATALES
ADUANAS SANITARIASTERMINAL DE BUSES TERMINAL MARÍTIMO Y AERÓDROMO TT JULIO GALLARDO”
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, SIN VIENTO.
|SIN NOVEDADES.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|SUBCOMISARIACASAS VIEJAS
PASO FRONTERIZO CASAS VIEJASCERRADO
|CONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO.
|RUTA 9 NORTE DEL KM 161 AL 236: SECA ESCARCHA POR TRAMOS..LLANURAS DE DIANA, RUBENS; VILLA RENOVAL: SECA, ESCARCHA POR TRAMOS.CUESTA CORDÓN ARAUCO Y CAÑADÓN BOMBALOT: SECA, ESCARCHA POR TRAMOS.RUTA CH- 325 PASO FRONTERIZO: SECA ESCARCHA POR TRAMOS.RUTA Y-340 HACIA SENO OBSTRUCCIÓN: SECA, E4SCARCHA POR TRAMOS.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|RETÉN DOROTEAPASO FRONTERIZO DOROTEACERRADO
|CONDICIÓN: NUBLADO CON CHUBASCOS DE NIEVE, VIENTO DÉBIL.
|RUTA CH-250: MOJADA.RUTA 9 NORTE DEL KM 225 – 236: MOJADA.RUTA Y-315: MOJADA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
RETÉN PUERTO EDÉN
|CONDICIÓN: NUBLADO CON CHUBASCOS , SIN VIENTO.
|SIN NOVEDADES.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
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|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNAÚLTIMA ESPERANZATORRES DEL PAINE
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
RETÉN TORRES DEL PAINE VILLA CERRO CASTILLO
PASO FRONTERIZODON GUILLERMOCERRADO
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.
|RUTA 9 NORTE DEL KM 272 AL 324: SECA, ESCARCHA POR TRAMOS.RUTA Y-200 CRUCE BAHÍA EL BOTE: SECA, ESCARCHA POR TRAMOS.SECTOR VEGA MALA KM 298 RUTA 9: SECA, ESCARCHA POR TRAMOS.SECTORES: TRES PASOS – DOS LAGUNAS Y LAGUNA FIGUEROA: SECA, ESCARCHA POR TRAMOS.RUTA Y-290: SECA, ESCARCHA POR TRAMOS.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|RETÉN CERRO GUIDO
|CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.
|RUTA 9 NORTE DESDE KM 333 AL 385: SECA. PRECAUCIÓN CON BACHES, CALAMINAS Y RIPIO SUELTO.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
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|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOPORVENIR
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|3RA. COMISARÍA PORVENIRADUANA SANITARIA:TERMINAL BAHÍA CHILOTA
|CONDICIÓN: NUBLADODESPEJADO, SIN VIENTO.
|SIN NOVEDADES.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
TENENCIA SAN SEBASTIÁNPASO FRONTERIZO SAN SEBASTIÁN ABIERTO CON RESTRICCIÓN ADUANA SANITARIA.
|CONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO.
|PRECAUCIÓN POR PRESENCIA DE ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA. RUTA CH-257 DESDE EL KM 100 AL 178: SECA. ESCARCHA POR TRAMOS. ADEMÁS CON CALAMINAS ENTRE LOS KILÓMETROS 176 AL 178.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
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|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOPRIMAVERA
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|TENENCIA CERRO SOMBRERO
|CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.
|PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN TODAS LAS RUTAS.
RUTA Y-257 DEL KM 16 AL 100: SECA. ESCARCHA POR TRAMOSSECTOR CUESTA VITELLI: SECA, ESCARCHA POR TRAMOS.SECTOR: CUESTA ESTANCIA SPRINGHILL: SECA, ESCARCHA POR TRAMOS.RUTA Y-259 HASTA EL KM 80: SECA, ESCARCHA POR TRAMOS.RUTA Y-65 DESDE MANANTIALES HASTA EL KM 65: SECA. ESCARCHA POR TRAMOS PRECAUCIÓN POR BACHES, SE MANTIENEN TRABAJOS EN LA RUTA SEÑALIZADOS DESDE MANANTIALES A PORVENIR.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
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|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOTIMAUKEL
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|RETÉN PAMPA GUANACO
PASO FRONTERIZO BELLAVISTACERRADO
|CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.
|PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN TODAS LAS RUTAS. RUTA Y-85 DEL KILOMETRO 0 AL 160: SECA.RUTA Y -761 LAGO BLANCO: SECA.RUTA HACIA CALETA MARÍA Y LAGO DESEADO: SECA.RUTA HACIA LAGO FAGNANO: SECA.SECTOR LOS CASTORES: SECA.RUTA Y-769 HACIA BELLAVISTA: SECA.Y-79 CRUCE LAS FLORES: SECA.Y-85 HACIA PUERTO YARTOU: SECA.RUSSFIN EN SECTOR RÍO CHICO: SECA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
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|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNAPROVINCIA ANTÁRTICA CHILENACABO DE HORNOS
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
4TA. COMISARÍA PUERTO WILLIAMS
|CONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO.
|RUTA Y–905 EN SECTOR URBANO: SECA.RUTA HACIA CALETA EUGENIA Y PUERTO NAVARINO: SECA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
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|NIEVE
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|ESCARCHA
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|TENENCIAYENDEGAIA
|CONDICIÓN: SIN CONTACTO
|SIN NOVEDADES.
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|NO
|AGUANIEVE
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|NIEVE
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|ESCARCHA
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RETÉN PUERTO TORO
|CONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO.
|SIN NOVEDADES.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
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|NIEVE
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|ESCARCHA
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