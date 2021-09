Gobierno rechaza declarar feriado irrenunciable el 17 de septiembre

El gobierno a través del ministro del Trabajo, Patricio Melero, dio a conocer este viernes 10 se septiembre su rechazo al proyecto que busca que se declare como irrenunciable el feriado del próximo 17 de septiembre, el cual fue declarado admisible este jueves por la Cámara de Diputados y empezará a ser tramitado en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.

Según la ley vigente, solo el 18 y el 19 de siembre son irrenunciables, mientras que el 17 es festivo cuando cae viernes pero sin dicha condición. Por esta razón, el diputado que impulsa la iniciativa, Gabriel Silber (DC) advirtió que “en la práctica, los trabajadores de supermercados, comercio y otros, terminan trabajando como un día normal, a diferencia del resto de los trabajadores del país que tienen asegurado un día de descanso y celebración familiar”.

Melero abordó el tema durante el Encuentro Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Enape 2021) de este viernes. “Quiero plantear un tema contingente, lo hemos conversado con el ministro de Economía. El Gobierno no va a respaldar un feriado irrenunciable el próximo 17 de septiembre”, señaló.

“Creemos que esta es una materia que el Parlamento ya legisló, se establecieron cinco feriados irrenunciables en nuestra legislación, que bien están el primero de mayo, Día del Trabajo; el 25 de diciembre, Navidad; el 1 de enero después del Año Nuevo; y el 18 y 19 de septiembre. Y también el legislador quiso establecer el 17 de septiembre como feriado cuando ocurra cuando está ocurriendo hoy día, un fin de semana, 18 y 19”, explicó.

El secretario de Estado acusó que “el legislador se contradice con lo que aprueba si quiere establecer hoy día que también el 17 sea un día feriado irrenunciable. ¿No ven acaso sus autores las dificultades que han tenido las pymes? ¿No entienden la necesidad de que al menos de los tres días uno sea no renunciable, para poder mantener la actividad, para poder vender, para poder permitir que los chilenos se abastezcan en tres días de feriados?”.

“Vamos a poner los argumentos sobre la mesa, y ojalá eso no se apruebe en el Parlamento”, sentenció.

Por su parte, el ministro de Economía, Lucas Palacios, también criticó el proyecto: “Todo lo que sean obstáculos para que las pymes se puedan recuperar, nosotros y el Gobierno no lo vamos a apoyar. Ese obstáculo por ejemplo es sumar un nuevo feriado irrenunciable, recordemos que el 18 y el 19 ya son irrenunciables”.

También se opuso a la medida el presidente del Consejo Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conapyme), Héctor Sandoval: “Estos ‘ofertones’ electorales que irresponsablemente están haciendo muchos parlamentarios nos están llevando a que nadie respete a nadie”

“Aquí no podemos jugar con la fe pública, no puede aparecer un parlamentario por ahí con uno u otro proyecto porque tiene cierto grado de popularidad e intentar implementarlo. Creo que los últimos seis o siete proyectos de ley que se han presentado en el Parlamento afectan gravemente a las Pymes y la Conapyme no se los va a permitir”, sentenció.



CUARTO RETIRO

Héctor Sandoval manifestó también su rechazo al proyecto del cuarto retiro a los fondos previsionales, acusando que “la irresponsabilidad del Parlamento de empezar a discutir y aprobar el retiro de los 10% ya nos está mostrando lo malo que es esa política”.

“Con los retiros del 10%, con las pérdidas del fondo E, quienes habían ahorrado responsablemente en su vida y a lo mejor tenían pensiones que bordeaban los $500 mil, hoy día no llegan a los $300 mil. Y el aporte solidario de pensiones no está llegando a todos los hogares, y quienes tienen hoy día retiros programados día a día va a ir disminuyendo su dinero”, acusó.

Además, el timonel de la Conapyme aseguró que “la irresponsabilidad” de los retiros provocó que el Banco Central realizase un alza histórica en la tasa de política monetaria (TPM): “Teníamos el costo del dinero a 0,5%, subió a 0,75%, y hace dos días que subió a un 1,5%. Puede a que a fin de año lo tengamos a un 2%”.

“Eso significa aumento de la UF, significa aumento de los costos de los dividendos, eso significa una inflación. Entonces, cuando decimos que hay mucho circulante, también está teniendo eso efectos negativos y es un tema que hay que mirar con mucha responsabilidad”, manifestó. “No hay ninguna ayuda mejor que no sea trabajar. En eso nos tenemos que abocar las pymes, la gran empresa y los trabajadores”, agregó.

Melero advirtió: “No podemos seguir avalando una conducta de esa naturaleza cuando tenemos hoy día un escenario muy distinto que hace muchas veces menos justificado un giro de esta naturaleza”.

Por ello, llamó “al Parlamento en las horas de las definiciones de las votaciones a la reflexión, a la responsabilidad política, a terminar con el divorcio entre los político y lo técnico, a entender que los votos que se pueden obtener hoy día hipotecan las pensiones de mañana”.

“Un líder que tiene visión de Estado, tiene siempre que decirle a su ciudadanía lo bueno y lo malo de las políticas públicas. Por eso es tan importante que hablemos con elocuencia, con fuerza, con la verdad de los hechos y con los argumentos”, agregó.

Finalmente, remarcó que “de consumarse este nuevo giro dejaría a 5 millones 132 mil chilenos sin un peso y postergaría la posibilidad de buenas jubilaciones que, escúchenme, significaría entre 6 y 7 años de imposiciones recuperar el daño previsional que se ha creado. Todos tenemos que empujar el carro hacia una mayor racionalidad”.