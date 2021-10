Alcalde Radonich propuso bajar el precio para la renovación de licencias de conducir

Iniciativa se haría efectiva a partir del próximo año, si el Concejo Municipal lo vota favorablemente.

Punta Arenas, octubre del 2021.– Para el año 2022, se proyectan más de 21 mil trámites por renovación de Licencias de Conducir en nuestra comuna, razón por la cual desde la Dirección de Tránsito ya trabajan un plan de contingencia especial para poder abarcar la gran demanda que se espera para ello.

Atención en horarios continuados, extraordinarios y operativos en terreno, son parte de las actividades que ya están planificando en la Dirección de Tránsito de Punta Arenas, para poder lograr atender la alta demanda que existirá el próximo año producto de las renovaciones de Licencias de Conducir.

Así lo informó el Alcalde Claudio Radonich luego de anunciar que en paralelo, se ha presentado una propuesta al concejo municipal para rebajar el precio en la renovación de dicho documento en un 30 por ciento.

“Quiero anunciar que durante este mes, el Concejo Municipal debe votar la nueva ordenanza de derechos, entre los cuales se definen los valores de la Licencia de Conducir, por lo que estamos proponiendo rebajar en 30 por ciento el costo para la renovación de dicho documento, pasando de 40 mil pesos aproximadamente ( 0.7 UTM), a cerca de los 28 mil y fracción (0.5 UTM), sumado a que todos nuestros vecinos que vengan a renovar su Licencia y que tengan más de 60 años, van a pagar alrededor de 14 mil pesos(0.25 UTM), con la intención de facilitar la renovación generando un ahorro importante”, explicó Radonich.

La idea, según explicó el jefe comunal, es que esto comience a regir a partir del 1 de enero del 2022.

En ese sentido, Marcel Bermúdez, Director de Tránsito agregó que “lo normal de todos los trámites que se realizan aquí durante el año, son cerca de 14 mil, entonces lo que se generará con las Licencias de Conducir será enorme”.

“Para el 2022 proyectamos alrededor de 21 mil renovaciones de Licencias de Conducir, por lo que estamos preparándonos para los primeros meses del año y así lograr abarcar dicha cantidad, con el fin de aumentar nuestra capacidad de atención, pero de todas maneras es una gran cantidad de trámites”, reiteró Bermúdez.

Finalmente, las autoridades municipales resaltaron que es importante recordar y pedir a las personas que cumplan con las citaciones que se realizan, ya que un porcentaje no menor, no asiste o no avisa, lo cual genera un atraso importante para el resto de los vecinos que requieren de la hora de atención.

Para quienes requieran solicitar una hora de atención para realizar el trámite vinculado a la renovación de Licencia de Conducir, deben ingresar a www.puntaarenas.cl y acceder a la Dirección de Tránsito en su opción Licencias, llenar el formulario y luego esperar la citación.

En cuanto a la obtención de licencias nuevas, el valor se mantiene en 0.7 UTM.