CChC Punta Arenas incentiva la participación femenina en el sector de la construcción

Junto al Subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, autoridades de la Cámara Chilena de la Construcción visitaron una obra en Punta Arenas para impulsar la inclusión de mano de obra femenina en el rubro.

La Cámara Chilena de la Construcción Punta Arenas, en conjunto con el Subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, y la Seremi del Trabajo, Victoria Cortés, visitaron las faenas del Loteo Enrique Abello 3, 4 y 5 con el objetivo de impulsar la participación femenina en el rubro en Magallanes.

Nelson Martínez, vicepresidente de la CChC Punta Arenas, destacó que, si bien la construcción ha sido un rubro históricamente masculino, hace varios años que las mujeres han ido ganando terreno.

“Es bueno ir rompiendo mitos en torno al trabajo de las mujeres en la construcción: a veces se piensa que es duro, pero es una excelente alternativa para ellas. En nuestro sector hay horarios fijos, ellas pueden llegar a sus casas temprano, hay trabajos que les permiten tener también un buen sueldo, dado que en general en la construcción se paga mejor que en otros sectores productivos. Las mujeres son prolijas, responsables y dedicadas, características que las empresas constructoras valoran y por eso se van integrando cada vez más mujeres al rubro”, aseveró Martínez.

En tanto, Pamela León, líder del Grupo de Mujeres de la CChC Punta Arenas, apuntó que “uno de los ejes de trabajo de la Cámara es justamente impulsar la incorporación femenina a la fuerza laboral del sector de la construcción en Magallanes. Por la limitación física es difícil que la mujer ocupe cargos que necesitan fuerza bruta, por lo que tal vez no veamos mujeres cargando grandes pesos, pero sí las mujeres se pueden desempeñar en otros roles en obra, como instalación de cerámica, instalaciones, terminaciones finas, auxiliar de aseo, etc.».

Durante la visita, el Subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, y la Seremi del Trabajo, Victoria Cortés, destacaron las herramientas dispuestas por el Gobierno para incentivar la participación femenina en el sector de la construcción, incluyendo el portal mujeresenobra.cl que ofrece puestos de trabajo, cursos de capacitación, orientación laboral y opciones de certificación de competencias específicas en la industria.

“Hace unos años estábamos acostumbrados a ver mujeres en cargos administrativos, pero hoy están en distintas etapas del proceso constructivo, en terminaciones, aseo y fragüe, entre otras. Las mujeres llegaron a las obras para quedarse. Si queremos que las mujeres se reinserten en el mundo laboral luego de la emergencia sanitaria, qué mejor que hacerlo en sectores como la construcción, una industria tan importante que da empleo a muchas personas a nivel nacional”, aseguró Fernando Arab, Subsecretario del Trabajo.

Las voces femeninas de la construcción

Durante la visita a la obra, las autoridades tuvieron la oportunidad de conocer los testimonios y experiencias de las mujeres trabajadoras en el sector de la construcción.

Mientras instalaba un material de aislación térmica en viviendas, lana con fibra de vidrio en el interior de las paredes, Maritza Sánchez, expresó que “es una experiencia muy bonita, es positivo que le den oportunidades a las mujeres en la construcción”.

En tanto, su compañera “lanera”, Javiera Oyarzo, destacó que “en la construcción el ambiente de trabajo es agradable, los compañeros son respetuosos; somos todos iguales en la obra”.

Finalmente, Jennifer Saldivia, actual auxiliar de aseo de la obra visitada, explica por qué decidió entrar al rubro: “Siempre me había llamado la atención y los horarios me acomodan bastante. Los compañeros son súper amables, nos acogen muy bien y nos enseñan. Hay muchos oficios en la construcción que se pueden aprender. Yo ya he sellado, he instalado lanas, y ahora espero poder fraguar”.