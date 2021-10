Con apoyo del Servicio de Salud Magallanes (SSM) 31 pacientes adultos mayores se vieron beneficiados con la entrega de lentes ópticos en el contexto de la Ronda ACRUX

En el marco del convenio existente entre Fundación ACRUX, la Armada de Chile y el Servicio de Salud Magallanes, el pasado 21 y 22 de mayo del presente año, se realizó el operativo médico al interior del Hospital de Puerto Natales y el Cesfam Dr. Juan Lozic, el cual permitió en gran medida reducir las listas de esperas de consultas, cirugías menores ambulatorias y procedimientos.

En esta oportunidad, el operativo médico contó con 14 especialistas, los cuales brindaron sus servicios atendiendo a más de 700 pacientes natalinos con la finalidad de reducir las listas de esperas existentes en el Hospital Augusto Essmann Burgos en diversas especialidades, entre ellas la atención oftalmológica.

En ese contexto, la especialidad de oftalmología atendió a más de 300 pacientes en las ambas jornadas en que se llevó a cabo la ronda médica, la cual estuvo a cargo de cuatro especialistas del área: Dra. Olimpia Esquella, Dr. Mario Delgado, Dr. Andrés Contreras y el Dr. Raúl González.

Dentro de las indicaciones efectuadas en la ronda oftalmológica, los profesionales recetaron la entrega de 39 lentes ópticos a 31 pacientes en diversas patologías no contempladas en las Garantías Explícitas en Salud (GES), tales como: Astigmatismo, miopía, glaucoma, presbicia, hipermetropía, entre otras.

Al respecto, el director (S) del Hospital de Puerto Natales, José Miguel Paredes Arce, agradeció la labor de los especialistas que asistieron a la Ronda Acrux en mayo del presente año, en directo beneficio de la comunidad natalina.

“Estamos muy agradecidos por el profesionalismo de los especialistas que asistieron a la Ronda Acrux, y en especial por la labor realizada en cuanto a la disminución de las listas de espera de consultas. A raíz de ello, hoy lo vemos materializado con la entrega de estos 39 lentes ópticos hacia 31 pacientes de la Red en el área de oftalmología”, destacó el director (S).

Una de las beneficiadas con esta ronda oftalmológica fue la señora María Godoy, usuaria de la Red Asistencial, quien en su oportunidad recibió atención de la especialidad y se le recetaron lentes ópticos por miopía.

“Hoy vine a retirar mis lentes ópticos que me recetaron el mes de mayo. Me siento muy contenta por este recibimiento, ya que a lo largo de este último tiempo se me había dificultado en gran medida la posibilidad de ver con claridad a distancia”, señaló la usuaria de la Red.