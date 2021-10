Exitoso regreso de la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional de Magallanes al Teatro Municipal

Tras dos años de pandemia, los jóvenes pudieron mostrar sus avances a la comunidad magallánica.

Más de 300 personas llegaron este domingo hasta el Teatro Municipal de Punta Arenas, para ser parte del primer concierto presencial de la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional de Magallanes, actividad de gala que no se realizaba desde antes de iniciarse la pandemia por el Covid-19.

“Luego de esta gran pausa, fue difícil que ellos se volvieran a habituar porque ya estaban acostumbrados a tocar en sus casas, a escucharse solamente ellos, y volver a juntarse con los demás, volver a hacer música juntos, de verdad fue bastante emocionante”, indicó Luis Perdomo, Jefe Zonal Regional Sur de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile, Foji.

“Tenemos el corazón lleno de alegría, porque el trabajo que hicimos con los instructores, con los niños, niñas, jóvenes, el equipo de coordinación regional, con el equipo administrativo de la Fundación de Orquestas, que son horas y horas detrás de pantalla, y estas oportunidades que pudimos estar en presencial acá en Punta Arenas, trae esta alegría”, indicó el director de la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional de Magallanes, Alexander Sepúlveda.

Por su parte, la joven violinista Itza Marió, quien debutaba en el escenario, manifestó su emoción por poder tocar en el escenario. “Éste es mi primer año. Hace mucho tiempo que no tocaba y es realmente bonito tocar. Fue un desafío, pero se logró. Es mi primer año en Foji y la gente me ha recibido muy bien, los profesores me han enseñado muy bien, todo es realmente genial”, precisó.

El público pudo apreciar un espectáculo de primer nivel, que los llevó a recordar series, películas, y algunas piezas de la música clásica.

“Ha sido una excelente oportunidad de poder disfrutar la actuación de las Orquestas Juveniles e Infantiles que se presentan aquí en Punta Arenas después de dos años prácticamente de no poder contar con público que los pueda ver. El director de la orquesta nos contaba que durante el periodo de pandemia han sido puros ensayos virtuales por lo tanto estaban muy felices de poder hacer esta presentación en vivo y nosotros como público también de poder disfrutar un número de alto nivel”, indicó la alcaldesa (S) de Punta Arenas, Elena Blackwood, quien presenció el espectáculo.

“Es primera vez que vengo, era el debut de mi hermana como pianista, así que la verdad es que estoy muy contenta, hermoso espectáculo, así que me voy muy feliz y emocionada por mi hermana”, indicó Cristy Torres.

Los jóvenes finalizaron su presentación en Punta Arenas con un concierto estudiantil en el Liceo Sara Braun, que se llevó a cabo este lunes, a las 10.30 horas.

La Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI), dependiente de la Red de Fundaciones de la Presidencia de la República, presidida por la Primera Dama Cecilia Morel y dirigida por Alejandra Kantor, es una institución sin fines de lucro, entrega becas para niños y jóvenes músicos, organiza cursos de instrumentos y dirección orquestal, concursos de interpretación, festivales, temporadas de conciertos y fondos concursables.