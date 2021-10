Festival Ácrux, reunirá a científicos y poetas de Magallanes, Portugal y España en Punta Arenas y Porvenir

En el Centro Cultural de la Ciudad de Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena, se llevó a cabo el lanzamiento de “Ácrux, Festival de poesía y ciencia del Estrecho de Magallanes”, que reunirá a poetas y científicos de Portugal, España y Chile y que tendrá lugar desde el 26 de enero al 2 de febrero de 2022 (http://www.acruxfestival.cl/).

El evento se propone recordar la primera circunnavegación del planeta, abarcando sus alcances y consecuencias de largo plazo, sobre todo para las culturas originarias del sur de América, pero a la vez, busca extender la reflexión desde los viajes de exploración del pasado hacia los viajes que vienen, poniendo énfasis en la exploración de otros rincones del sistema solar (como un paralelo con el viaje de Magallanes y Elcano) y los esfuerzos científicos para descubrir y caracterizar planetas que giran en torno a otras estrellas. Se trata, en suma, de explorar el futuro científico a partir de su relación con la literatura.

“Nació en el marco de las conmemoraciones por los 500 años del paso de Magallanes y busca reflexionar sobre las consecuencias de este viaje sin perder de vista las culturas originarias del sur de América que estaban acá en estas latitudes en aquel momento. Asimismo, todas las consecuencias históricas sociales y científicas emanadas a raíz de ese viaje”, indicó el director del Festival, Julio Carrasco.

La primera parte de las actividades de Ácrux tendrá lugar de manera virtual los días 26 y 27 de enero, conectando a autores de la región de Magallanes con sus homólogos de Portugal y España a través de las plataformas digitales. La segunda parte será presencial y se desarrollará los días 28, 29 y 30 de enero. Los días 31 de enero, 1 y 2 de febrero, el festival se trasladará a la localidad de Porvenir, al otro lado del estrecho de Magallanes.

Entre las actividades presenciales habrá lecturas de poesía, mesas de conversación integradas por poetas y astrónomos, charlas de divulgación científica y una feria de libros.

“El festival Ácrux no solo es parte de las celebraciones por la primera circunnavegación hace más de 500 años, es también una oportunidad de abrir espacios de diálogo entre la ciencia y la cultura, para construir nuevas miradas sobre el futuro en temas que son de interés para la ciudadanía”, señaló Gabriela Sánchez, coordinadora de programas de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).

El vicerrector de Vinculación con el Medio de la Universidad de Magallanes, Dr. Manuel Manríquez, declaró: “Manifestamos nuestra participación en este importante festival, porque nos anima la convicción que la Universidad de Magallanes como el centro de investigación, docencia y promoción de la cultura más importante de la Patagonia chilena, tiene como uno de sus ejes generar distintas visiones del territorio y colaborar con la divulgación de la literatura en el extremo austral. De esta manera, nuestra casa de estudios quiere contribuir a través de este importante festival a tender puentes dialógicos entre arte y ciencia”.

Por su parte, Andrés Jordán, director del Instituto Milenio de Astrofísica MAS y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, apuntó que «tanto la astronomía como la poesía son parte de la identidad de nuestro país, por eso estamos muy contentos de unir fuerzas con el Festival Acrux para promover el diálogo entre la ciencia y el arte. Además, continuar llevando las actividades del Instituto Milenio de Astrofísica MAS a todos los rincones de Chile».

En la presentación estuvieron presentes Julio Carrasco, director del festival, Christian Formoso, director de relaciones internacionales de la Universidad de Magallanes, Gabriela Sánchez, coordinadora de programas de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y Elena Blackwood, directora de desarrollo comunitario de la Municipalidad de Punta Arenas.



Poema Universal al Cosmos

Como un hito global, el festival incluirá el envío al espacio de un poema escrito por personas de todo el mundo usando la tecnología satelital.

El poema que está escribiendo toda la humanidad a través de twitter, sms y de la web www.universalpoem.com será enviado el 30 de enero desde Punta Arenas, Chile, a la nebulosa Saco de Carbón, que se encuentra a 600 años luz de la Tierra. Todos los versos que se hayan subido a la web hasta ese día serán lanzados a través de ondas de radio vía satélite.

“Es una actividad muy interesante y nosotros como Municipio nos quisimos sumar y apoyar la actividad que es de trascendencia mundial. Nosotros queremos invitar a nuestros vecinos magallánicos a hacer llegar sus poemas, porque sabemos que nuestra región es rica en cultura, es rica en nuestros propios poetas. Por lo tanto, invitamos a los jóvenes de nuestros colegios municipalizados, a las agrupaciones de adultos mayores, y a nuestros grupos de mujeres que han participado activamente en nuestros concursos literarios”, explicó la directora de Desarrollo Comunitario del Municipio de Punta Arenas, Elena Blackwood.

Cualquier ciudadano del mundo puede incluir sus versos en el poema: sólo hay que escribirlos a través de twitter añadiendo el hashtag #uptothecosmos, entrando a la web www.universalpoem.com o enviando un sms al número +1 251 758 3820.

El envío del Poema Universal al cosmos (en inglés Up to the cosmos) es un proyecto conjunto del festival POETAS de Madrid (http://www.poeticofestival.es/), el colectivo chileno Casagrande (http://loscasagrande.com), y la compañía danesa QuadSAT.