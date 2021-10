Municipio de Punta Arenas fue parte de actividades por el Día del Patrimonio

Cuatro actividades culturales preparadas por elencos del Municipio de Punta Arenas y recorridos por el Teatro Municipal pudieron disfrutar los vecinos que, este domingo, participaron del Día Del Patrimonio Regional.

Más de 150 personas llegaron hasta el espacio cultural, donde se presentaron el Ballet Clásico José Bohr, el Coro, la Orquesta y el Ballet Folclórico Municipal.

“Como Municipio no quisimos estar ausentes de esta importante actividad y abrimos nuestro Teatro Municipal a todo público durante el día. La jornada partió muy temprano finalizando alrededor de las 18 horas, tuvimos una alta convocatoria de público y estuvieron parte de nuestros elencos haciendo ensayos rotativos para que el público pueda apreciar y disfrutar las actividades que se realizan en el Teatro Municipal”, indicó la alcaldesa (S) de Punta Arenas, Elena Blackwood.

El público asistente también se manifestó muy contento de poder contar con estas actividades gratuitas y presenciales. “Considero que estas oportunidades son muy buenas porque después de la pandemia no habíamos podido ver la cultura y personalmente, viniendo yo de otra región, he podido conocer más acerca de Punta Arenas y los bailes. Me encantó, el ensayo de la Orquesta estuvo muy bonito y éste (ballet folclórico) también”, indicó Fabiola Arredondo, una de las asistentes.

Por su parte, Teresa Vera, señaló que “Me gustó mucho volver al Municipal ya refaccionado y por mi parte, felicito a toda la Orquesta y el cuerpo de baile que está actuando”.

Finalmente, Lisette Morales, añadió que las actividades le gustaron mucho. “Espectacular, maravilloso, ojalá que lo sigan haciendo y que sea gratis para toda la comunidad de Punta Arenas”, precisó.