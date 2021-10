Orquesta Sinfónica Juvenil Regional de Magallanes realizará primer concierto de gala presencial post pandemia

La actividad se realizará este domingo 24 de octubre, a las 20 horas.

En el Teatro Municipal de Punta Arenas, la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional de Magallanes llevará a cabo el primer concierto de gala presencial abierto al público, desde que se inició la pandemia por el Covid-19, el cual se llevará a cabo este domingo 24 de octubre a las 20 horas.

“En esta oportunidad, vamos a mostrar el trabajo desarrollado por los integrantes de la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional de Magallanes, además del trabajo realizado por el equipo de instructores, de coordinación regional y del equipo administrativo de toda la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile. Para estos conciertos, hemos preparado ensambles de vientos, de cuerdas, de percusión, y vamos a tener obras de compositores tan reconocidos como Grieg, Vivaldi, Handel, y también otros más modernos, como Scott Joplin o Leroy Anderson”, indicó el director de la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional de Magallanes, Alexander Sepúlveda.

Para mantener la seguridad, la comunidad podrá apreciar a los jóvenes mostrando un amplio repertorio, con un límite de 24 músicos en escena, que se irán turnando para poder presentar los distintos instrumentos.

“Quiero dar gracias a Dios por estar en la Orquesta Regional, lo cual es un gran orgullo para mí porque es una institución muy reconocida y profesional en lo que hace y me ha entregado muchas herramientas para ir creciendo con el conocimiento del instrumento junto a la música”, indicó Newen Caripán Catrihual, de 15 años de edad, estudiante del liceo Pedro Pablo Lemaitre, quien toca contrabajo.

Dentro del repertorio se encuentran temas de series y películas, como: Colors of the Wind; Up, The spirit of adventure; Tema de Misión Imposible; Game of Throne; Somewhere over de rainbow; y otros más clásicos.

Durante el concierto, hará su debut un nuevo instrumento, que será el piano. La entrada es totalmente liberada y los asistentes deberán contar con su pase de movilidad.

Junto con el Concierto de Gala, los jóvenes realizarán un concierto estudiantil en el Liceo Sara Braun, el cual se llevará a cabo el lunes 25 de octubre, a las 10.30 horas, y será exclusivo para los alumnos y alumnas del establecimiento.

Becas

La coordinadora regional de la Orquesta Sinfónica Juvenil, Claudia Uribe, indicó que entre noviembre y diciembre se abrirán nuevos cupos para integrar el elenco de la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional de Magallanes, año 2022. “Los chicos reciben una beca mensual que es para ocuparla en estudios o en accesorios que le permitan ir mejorando sus instrumentos”, explicó.

Según señaló, la convocatoria ofrecerá 14 cupos para violines, 5 para viola, 6 para chelo, 2 para contrabajo, 2 para trompetas, 2 corno, 1 trombón, y otros que podrán ser vistos en detalle en el sitio www.foji.cl. La Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI), dependiente de la Red de Fundaciones de la Presidencia de la República, presidida por la Primera Dama Cecilia Morel y dirigida por Alejandra Kantor, es una institución sin fines de lucro, entrega becas para niños y jóvenes músicos, organiza cursos de instrumentos y dirección orquestal, concursos de interpretación, festivales, temporadas de conciertos y fondos concursables.