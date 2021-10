Presentan plataforma multiactoral para alcanzar el déficit habitacional cero antes del año 2030

La coalición ciudadana articulada por TECHO-Chile, convoca a distintos actores de la sociedad a trabajar en conjunto y con sentido de urgencia para que antes de que termine la década todas las familias en Chile tengan acceso a una vivienda adecuada.

A través de la web www.deficitcero.cl y diversas piezas audiovisuales, la iniciativa busca transmitir una épica común que se funda en dejar de hacer lo posible y comenzar a HACERLO POSIBLE.

Chile, 13 de octubre 2021.- TECHO-Chile dio a conocer la plataforma ‘Déficit Cero’, un espacio multiactoral que busca garantizar el acceso universal a la vivienda adecuada antes del año 2030 en el país y con la que convoca a toda la sociedad, y a los distintos actores que la componen, a trabajar en conjunto, con sentido de urgencia para construir las bases de una nueva política urbana y habitacional y un plan para alcanzar el déficit habitacional cero. En esta etapa, se pretende continuar sumando apoyo y adhesión social al movimiento conformado para conseguir este ambicioso objetivo.

Se trata de una coalición de largo aliento que pueda sugerir temáticas más allá del gobierno de turno o en tiempos electorales. El trabajo conjunto busca potenciar ideas y acciones para colaborar en la meta común de enfrentar la emergencia habitacional que vive el país. También, se espera sumar en el futuro a autoridades locales, como municipios y gobernaciones.

“Déficit Cero es una meta, una propuesta y una plataforma. Una meta que busca que antes de que termine esta década todas las familias en Chile puedan acceder a una vivienda digna y adecuada. Es también una propuesta, porque debemos construir la ruta para el déficit cero, y en esa ruta enfrentar cada uno de los desafíos que se nos van a poner por delante, en materia de suelo, financiamiento, participación y gestión, entre otros. Y una plataforma porque la única forma de lograr el Déficit Cero, es trabajando de forma colaborativa, participativa y abierta”, afirmó Sebastián Bowen, director ejecutivo de TECHO-Chile.

A través de la web www.deficitcero.cl y diversas piezas de difusión, la iniciativa busca transmitir una épica común que se funda en dejar de hacer lo posible y comenzar a HACERLO POSIBLE. ¿La meta que plantean? Que antes de que se termine la década se alcance el ‘Déficit Cero’, es decir, que todas las familias en Chile tengan acceso a una vivienda digna.



Déficit habitacional en Chile

De acuerdo con el Catastro Nacional de Campamentos 2020-2021 de Techo-Chile y Fundación Vivienda, es posible constatar que existen 81.643 familias habitando en 969 campamentos en Chile, lo que refleja un aumento de un 74% en comparación a las cifras arrojadas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) en 2019, y con una población tres veces superior a la existente hace una década (TECHO, 2021).

“Estas cifras no solo son dramáticas por lo que visibilizan, sino también porque son una expresión más de una verdadera emergencia nacional representada en cientos de miles de familias que hoy en Chile no pueden acceder a una vivienda digna. Los campamentos son el síntoma de una enfermedad más profunda: el cada vez más difícil acceso a la vivienda en nuestras ciudades, especialmente para la población más vulnerable”, indicó Bowen.

Los datos de distintos estudios (MINVU, 2019; TECHO-Chile, 2017) demuestran que muchas de las familias que hoy viven en campamentos, antes vivían allegadas, hacinadas, en condiciones de arriendo abusivas, entre otras situaciones de exclusión social. Por tanto, será imposible entregar soluciones adecuadas a las miles de familias que habitan en campamentos si no se resuelve al mismo tiempo el déficit habitacional.

Según la Encuesta Casen 2020 y el Catastro de Campamentos 2020-2021 de TECHO-Chile y Fundación Vivienda, el déficit habitacional cuantitativo se estima en más de 500 mil viviendas. Conforme a las estimaciones, si seguimos la tendencia de los últimos años, el problema de acceso a la vivienda no se resolverá antes de 20 a 30 años más.



La iniciativa

Es por esto que ‘Déficit Cero’ plantea generar cambios estructurales en la política habitacional del país, para responder ante lo que desde la instancia han identificado como una emergencia nacional, y lograr el objetivo de terminar con el déficit habitacional antes de que termine la década.

Buscando la amplitud y diversidad que se requiere para llevar a cabo este proyecto, se ha conformado un Consejo Asesor que representa distintos sectores y perspectivas y se han creado distintos Comités Técnicos (como Suelo, Financiamiento y Gestión) para plantear y evaluar las fórmulas más adecuadas para factibilizar las diversas iniciativas y propuestas del conglomerado. Además, una de las acciones prioritarias fue construir una Red de Dirigentes (representantes de comités de vivienda, agrupaciones de campamentos, juntas de vecinos, u otras comunidades que viven y/o han vivido la exclusión habitacional) para hacerlos partícipes en la construcción de la política habitacional y todas las aristas de la estrategia.

Salomé Acevedo, dirigenta del Campamento Pobladores Luchadores de La Florida, afirmó que “Es súper importante este tema porque ya no pasa a ser el ‘sueño’ de la casa propia. ¿Por qué tengo que soñar?, ¿por qué no podemos tener una vivienda digna?. Pienso que es un tema que ya se tiene que zanjar y estar en la palestra. Es ahora o no es nunca, y hoy está dando la oportunidad para hacerlo con TECHO y otros actores que tienen la disposición de hacer las cosas con la gente, con nosotros, para terminar con el problema de vivienda. La idea es de aquí para adelante hacer mesas de trabajo con los dirigentes para que podamos salir todos juntos de esto”.

Antonio Errázuriz, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) señaló que son parte del desafío Déficit Cero “porque creemos que es posible avanzar a paso acelerado para ofrecer una vivienda digna a todos los que la necesitan. Es lo que nos mueve y por lo que estamos trabajando. Por las familias que hoy viven en campamentos y allegadas. Y porque tenemos la convicción de que la sociedad civil, el mundo privado y el sector público pueden y deben sumar esfuerzos para aportar nuevas y mejores respuestas. El desafío es muy grande, pero juntos podemos construir un mejor país para todos».

“La falta de acceso a vivienda de tantas personas en nuestro país es un problema grave, que requiere de acciones urgentes. Valoramos profundamente la iniciativa ‘Déficit Cero’ porque nos ayuda a visibilizar esta necesidad humana incumplida y generar un acuerdo país para avanzar y resolver nuestro doloroso déficit habitacional”, comentó Pilar Giménez, Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU).

Hasta el momento, se han sumado a ‘Déficit Cero’ ONU Hábitat, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, el Consejo de Políticas de Infraestructuras, la Cámara Chilena de la Construcción, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable y la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica, la Universidad del Biobío, Sodimac, Fundación Urbanismo Social, Paz Ciudadana, Hogar de Cristo, Luchadores de Lo Hermida, Fundación Alcanzable, Nuestra Casa, la Comunidad de Organizaciones Solidarias, Casa Abierta, Luchadores de Lo Hermida, Innova Recoleta, Ciudad Emergente, Junto al Barrio, Fundación Quiero Mi Casa, entre otros.

Invitación a ser parte

Déficit Cero plantea una invitación abierta a sumarse, adherir o enviar propuestas y de este modo, alcanzar la meta de acabar con el déficit habitacional.