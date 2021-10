Sindicato de Trabajadores de Enap, “El aumento de los combustibles no parara, segunda semana de diciembre la gasolina 93 octanos, llegara a los mil pesos en todo el país”

Así lo señalo el dirigente de los petroleros Alejandro Avendaño Gallardo, actualmente en gran parte del país ya las gasolinas han sobrepasado los mil pesos y en toda nuestra región hace largo tiempo el valor esta sobre los mil pesos el litro en todos los octanajes.

Llama la atención que el sector del transporte de carga no alce la voz, toda vez que el petróleo diésel en corto tiempo pueda llegar a superar también los mil pesos por litro, ejemplo en Puerto Williams ya el litro de diésel cuesta $904 afectando fuertemente al rubro pesquero que a este alto costo se le debe agregar el alto costo del gas licuado.

Con estos valores del petróleo diésel que, aunque el impuesto de este combustible es de 1,5 UTM a diferencia de las 6 UTM de las gasolinas igual sigue avanzando y eso no cabe duda que será traspasado al costo del transporte encareciendo los valores de los alimentos las frutas y las verduras como ha esta sucediendo en nuestra región.

ECUADOR CONGELO EL PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES

El presidente Ecuatoriano Guillermo Lasso, anuncio el congelamiento del precio de todos los combustibles y la canasta básica, luego de los movimientos sociales y laboral.

En nuestro país no hay otra alternativa ante la negativa de eliminar el impuesto a los combustibles imitar a lo de Ecuador congelar los precios, y no lo que el gobierno después de 35 semanas consecutivas de alza de los combustibles en el mes de agosto definió modificar parámetro del Mepco y bajo la gasolina 93 en $26 y la 97 en $17, que no tuvo ningún impacto para los consumidores ya que en la 35 semanas el precio de los combustibles habían subido $221 por litro actualmente ya llevamos 9 semanas en alza lo que acumula ya $57 por litro.

Esperamos que tanto este gobierno como los parlamentarios paren estas alzas, parlamentarios que solo en campaña ofrecen eliminar el impuesto a los combustibles, además que ellos son los responsables que hoy después de 35 años no solo continúe si no que bajo los gobiernos de la concertación el parlamento acepto llevarlo a las actuales 6 UTM impuesto transitorio supuestamente, que nace en 1986 con 2 UTM, finalizo señalando Avendaño.