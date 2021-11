Compromiso empresarial marcó la primera Feria Laboral presencial de Sence tras el inicio de la pandemia

La actividad contó con más de mil puestos laborales entregados por 24 empresas de Magallanes.

Una gran cantidad de personas llegaron este jueves (11 de noviembre) hasta la primera Feria Laboral presencial organizada por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), desde iniciada la pandemia, que se llevó a cabo en dependencias de Inacap Punta Arenas.

“Después de tantos meses, en cierta medida de incertidumbre, donde muchos magallánicos y magallánicas perdieron sus fuentes laborales, hoy tenemos esta feria laboral con más de 1.085 cupos de trabajo donde están presentes 24 empresas más la Omil de las municipalidades”, refirió la delegada Presidencial de Magallanes, Jennifer Rojas, aludiendo la red territorial Omil.

La seremi del Trabajo y Previsión Social, Victoria Cortés, destacó la oferta laboral existente, que viene a entregar posibilidades a la comunidad, tomando en cuenta el gran porcentaje de desempleo que existe tras la pandemia. “Según el último informe del INE, tenemos en Magallanes una tasa de desempleo de un 5,8%, lo que si bien es cierto significa una disminución de 2 puntos respecto al mismo periodo del año pasado, es una cifra sustancialmente significativa para lo que estábamos acostumbrados sin Covid-19 en la región”, detalló.

Por su parte, el director regional del Sence, Enrique Hernández, explicó que la feria se realizó como una forma de apoyar y disminuir la alta oferta de empleos existentes en la región. “Las empresas necesitan contratar gente con urgencia. También vemos que hay mucha gente que anda en busca de trabajo, gente que anda en busca de mejorar su calidad de vida, personas que están trabajando pero que se quieren cambiar”, explicó.

Esta situación fue ratificada por las empresas participantes, quienes corroboraron que ha sido difícil conseguir personas que accedan a la oferta laboral. “Ha estado complicado. Sabemos que hay mucha ayuda social, sabemos que la normalidad no ha vuelto, que las mamás están complicadas con los niños en casa, así que ha estado complicado, pero pensamos que se va a ir generando esto de nuevo, de a poquito”, señaló Gabriela Sepúlveda, jefa del Área Gestión de Personas de Sánchez y Sánchez.

Finalmente, los asistentes valoraron la instancia que concentró y les permitió acceder a una gran oferta laboral en un mismo lugar. “Hay mucha gente que no tiene trabajo. En el caso mío, ando por un puesto de chofer o maquinaria, o algún puesto que se pueda dar”, indicó Edgardo Gómez.

“Me parece muy interesante, es la primera vez que vengo a una feria laboral. Me parece una muy buena oportunidad para ver si puedo lograr conseguir algo. Lo que me trajo acá principalmente es la necesidad por el estado actual. Yo solía trabajar en lo que es turismo, pero tuve que emigrar por ciertas razones y aquí me encuentro buscando nuevas oportunidades”, señaló Marcelo Acuña.

Finalmente, Claudia Vidal, indicó que “me parece súper bien. Es muy positivo ya que, en el último tiempo, con el tema de la pandemia, ha sido horrible para mucha gente, así que es súper positivo. Ojalá que salgan muchos trabajos, mucha gente contenta de poder tomar un nuevo trabajo. Muchos nos vimos desvinculados por el tema de la pandemia, así que excelente. Ojalá se hiciera quizás un poco más seguido, hace mucha falta”.

La actividad se extendió desde las 9.30 hasta las 18.30 horas, y se realizó con énfasis en el cumplimiento de los protocolos sanitarios. Video: Cuñas, asistentes, autoridades, inserts y corte de cintahttps://drive.google.com/file/d/1qZQm0NbVR87xMT1OqJsYhD6rmc5uaDZq/view?usp=sharing