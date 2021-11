Emprendedores de Magallanes proyectan sus negocios hacia la industria salmonicultora

Noviembre de 2021.- Bajo el nombre de “Impulsando a los proveedores de Magallanes”, el Consejo del Salmón de Chile organizará el miércoles 24 de noviembre un seminario y rueda de negocios para emprendedores de la región, quienes podrán vivir una jornada de negocios junto a la industria salmonicultora.

El Consejo del Salmón -gremio integrado por AquaChile, Australis, Cermaq, Mowi y Salmones Aysén- busca de esta forma contribuir a potenciar el desarrollo y empleo en una de las principales regiones para la salmonicultura.

“Valoramos el ecosistema emprendedor y, por ello, decidimos impulsar esta iniciativa que permitirá que diversos emprendedores presenten sus productos y/o servicios a representantes de la industria del salmón en Magallanes. Además, será una forma potenciar la actividad económica local“, explica Gonzalo Silva, director regional del Consejo del Salmón.

El representante gremial agrega que “muchas veces se cuenta con una demanda por servicios locales por parte de la industria del salmón y, por otro lado, también existe una oferta de emprendedores de la zona. Sin embargo, en ocasiones ocurre que ambos no se conectan porque no se conocen o no han tenido instancias de relacionarse. Precisamente, esta actividad busca ser un punto de encuentro entre productores y proveedores”.

En el encuentro participarán representantes de las empresas socias del Consejo del Salmón con presencia en Magallanes, Australis, AquaChile y Cermaq. Australis se sumó recientemente el gremio empresarial creado a mediados de 2020.

Nutrido programa

En concreto, la jornada comenzará con exposiciones por parte del Consejo del Salmón, de Corfo Magallanes, PTI Aysén y representantes de las empresas con operaciones en la zona. Estos últimos explicarán sus procesos de licitaciones así como los diferentes requisitos necesarios para integrar a nuevos proveedores. También expondrá una proveedora local que, en cerca de diez años, ha logrado desarrollar un exitoso servicio que atiende a diferentes centros de cultivo de salmón en la región.

Posteriormente, las empresas y los emprendedores locales tendrán la oportunidad de mantener reuniones de 15 minutos de duración con representantes de AquaChile, Australis y Cermaq, con la finalidad de generar alianzas comerciales, consolidar sus líneas de negocio, crear estrategias de ventas conjuntas o validar sus productos y/o servicios.

En la región de Magallanes, se produce anualmente cerca de 180.000 toneladas de salmónidos, mientras que durante el segundo trimestre de 2021 la industria del salmón operó 51 centros de engorda en la zona, lo que representa el 11,4% de los centros que se operaron a nivel nacional en dicho trimestre.

El evento, el cual se realizará en formato online, cuenta con inscripción gratuita en: http://www.centrodeeventosvirtual.cl/consejodelsalmon/register