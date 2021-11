Hospital Clínico Magallanes realiza modificaciones para visita de pacientes hospitalizados







A raíz de la modificación en el Plan Paso a Paso en la Región de Magallanes, el Hospital Clínico realizó una serie de modificaciones para continuar asegurando las visitas de familiares de usuarios que se encuentran hospitalizados.



De esa forma, el subdirector de Gestión del Cuidado de Enfermería, Jonnathan Polanco León, explicó que las visitas son coordinadas a través de los Centros de Responsabilidad del establecimiento en conjunto con la familia del paciente que, deberán contactarse con los teléfonos que están disponibles para hacer uso de derecho a visita.



“Las medidas que se han tomado en pandemia, están sujetas a modificaciones tanto en aumentar los horarios de visita o mayores restricciones, si la realidad de la región en cuanto a contagios y hospitalización de pacientes COVID en nuestra institución así lo indicaran”, indicó el directivo.



Los pacientes adultos que se encuentren hospitalizados en un Servicio Clínico de Cama Básica o Cuidados Medios (tercer, cuarto y quinto piso) podrán acceder a una visita de un familiar o una persona significativa cada 5 días de acuerdo con lo que se indica:



Tercer, cuarto y quinto piso, días y horarios de visita serán definidos individualmente, para lo cual deberán contactarse al teléfono que corresponda al piso de hospitalización de lunes a viernes de 9 a 10 horas. Su ingreso a la habitación será período breve, no mayor a 30 minutos, no pudiendo tocar al paciente para evitar contagios.



Teléfonos:

• Secretaria 3er piso, fono 61 2 293 496.

• Secretaria 4to piso, fono 61 2 293 476.

• Secretaria 5to piso, fono 61 2 293 525.



En el caso de los pacientes pediátricos el equipo clínico evaluará caso a caso con familiares o persona significativa: teléfonos 61 2 293 443 Pediatría – 61 2 293 433 UPC Pediátrica.



Los pacientes neonatales solo podrán ser visitados y acompañados por su madre, padre o cuidador -en su defecto-. La coordinación se realizará en el Servicio de Neonatología que entregarán instrucciones y requisitos.



Las personas que se encuentran en la Unidad de Paciente Crítico adulto, el equipo clínico evaluará cada caso con familiares o persona significativa. El mismo método se realizará con las personas que se encuentren en Unidad Hospitalaria de Cuidados Intensivos en Psiquiatría y Centro de Responsabilidad Mujer.



“Las personas que visitarán a su familiar, debe contar con su Pase de Movilidad. En caso de no hacerlo, los equipos clínicos deberán evaluar la forma en la cual podrían acceder a la visita con las debidas recomendaciones”, puntualizó el enfermero Polanco.



Es importante recalcar que todas las personas deberán utilizar sus elementos de protección personal tanto dentro y fuera del establecimiento de salud, para evitar cualquier tipo de contagio.