Proponen nueva ruta turística en Tierra del Fuego con puesta en valor arquitectónica de ex fábrica de Cal en Porvenir

La iniciativa corresponde al trabajo de título de la estudiante de Arquitectura de la Universidad de Magallanes (UMAG) Milena Foretich Magna, quien, mediante este proyecto académico, busca rescatar y promover el atractivo patrimonial de este inmueble industrial levantado por su tatarabuelo en la segunda mitad del siglo XIX.



La ex Fábrica de Cal, establecida por el inmigrante croata Natalio Foretich Smerkinić en 1897, constituye el único vestigio de la actividad industrial asociada a la producción de cal en el territorio. Situada a 3,7 km. de Porvenir, específicamente en el sector de Punta Cantera, nació como respuesta a una necesidad en primera instancia de la ciudad de Punta Arenas por construir en material sólido debido a los frecuentes siniestros que afectaban a las edificaciones en madera de la época.

Se trata de la primera edificación en la región construida en piedra, al mismo estilo de las construcciones del litoral dálmata y la única de su tipo en el territorio, compuesta, principalmente, de mampostería de piedra y ladrillo ensamblados a través de la argamasa producida en el mismo lugar, materia prima que sería indispensable para el levantamiento de alrededor del 90% de las edificaciones que hasta el día de hoy componen el centro histórico de Punta arenas. El inmueble al día de hoy y con el paso de las décadas, aún conserva parte de su estructura original, ya que una fracción fue recuperada en 2003 a través un proyecto FONDART liderado por la Ilustre Municipalidad de Porvenir.

Esta historia escondida en los parajes de Tierra del Fuego y que impulsó su propio tatarabuelo durante la segunda mitad del siglo XIX, fue la inspiración que nutrió el trabajo de título de la estudiante de quinto año de la carrera de Arquitectura de la UMAG, Milena Foretich Magna, quien bautizó su proyecto de finalización académica como “Puesta en valor de la antigua Fábrica de Cal de Porvenir: Una propuesta para el desarrollo del turismo cultural de Tierra del Fuego”, cuyo foco se centra en el rescate del patrimonio industrial de un inmueble que la conecta directamente con su origen familiar.

“Mi tatarabuelo Natalio Foretich, fue un migrante croata que llegó aproximadamente a los 22 años de edad a Magallanes y a partir de los conocimientos que traía desde Europa -principalmente de un legado familiar en el área de la construcción- logra instalar en la región, no sólo el fenómeno de la construcción en ladrillo, si no que una serie de servicios para la localidad como la primera carpintería a vapor, una fábrica de ladrillos de producción local, la fábrica de cal para la producción de argamasa, entre varios otros, por lo que fue un exponente muy importante de la arquitectura regional y tengo el privilegio de traer al día de hoy su trabajo que, a mi parecer, está escondido y siento que merece tener el reconocimiento de la cultura, y en general, de Magallanes. Por eso siento que no hay persona más indicada que yo para hacerlo y me siento profundamente orgullosa”, manifestó la futura profesional.

La propuesta de arquitectura

El proyecto que propone la alumna de la mano de su profesora guía, Pilar Fernández Hechenleitner, arquitecta y máster en Conservación del Patrimonio, busca preservar los únicos vestigios existentes que dan cuenta de un proceso industrial sin precedentes en la zona. Para ello, la interpretación, el estudio de la historia del origen y evolución de las edificaciones en Magallanes, y la promoción de la importancia de sus precursores, se han definido como componentes esenciales de la propuesta y ejes del programa de arquitectura.

Dichos ejes programáticos se han resuelto mediante tres nuevos cuerpos interconectados entre sí, los cuales, a su vez, se enlazan con la antigua fábrica a través de un sendero. En el inmueble existente, se busca recuperar y consolidar parte de la estructura dañada, mejorando la estructura de cubierta, muros y suelo, a fin de abrir el recinto como pieza museográfica y espacio educativo. Para las áreas exteriores se busca complementar el edificio nuevo con el lugar, generando un recorrido exterior sobre cubierta que culmina en un mirador panorámico que permite apreciar la fábrica, la bahía y sus diferentes especies de aves, y de fondo la ciudad de Porvenir. Y, adicionalmente, el proyecto busca inscribir al edificio en una ruta patrimonial, configurada por numerosos sitios de singular valor indicados en el plan maestro, con el fin de contribuir al turismo cultural de Tierra del Fuego.

“Dentro de mi propuesta, a nivel macro, no sólo propongo rescatar un patrimonio que está olvidado, sino que crear una nueva ruta turística en Tierra del Fuego, específicamente en la comuna de Porvenir con la incorporación de equipamiento turístico para la ciudad, que bien sabemos al día de hoy sus atractivos turísticos son bien escasos para el nivel potencial que tiene Tierra del Fuego en esta materia. Entonces, en este caso es súper importante incorporar la fábrica, porque en la memoria colectiva de la comunidad de Porvenir existe un valor asociado respecto de lo que es la “Casa de Piedra” como muchos la conocen y en ese sentido, al ser un hito que ha estado por más de 120 años allá, siento que merece una nueva oportunidad y un aprovechamiento de la riqueza arquitectónica que ésta posee.”, explicó la estudiante.

La académica Pilar Fernández, en tanto, valoró la selección del trabajo resaltando que “el proyecto de título en el que Milena se encuentra trabajando, ha cumplido destacadamente con todos los aspectos que exige un ejercicio académico de este tipo, pero también con un interés del Departamento de Arquitectura por desarrollar y visibilizar ante la comunidad propuestas que buscan resolver problemáticas existentes en la región, y que, al mismo tiempo, son posibles de inscribir en líneas de investigación prioritarias para la institución, como lo es el patrimonio regional”.

Divulgación internacional

La estudiante Arquitectura, también tuvo la oportunidad de presentar los avances de su proyecto de título –que culmina en diciembre- en las II Jornadas Iberoamericanas de Jóvenes Investigadores en Patrimonio Industrial, organizadas por la Universidad de Évora (Portugal), la Universidad de Concepción (Chile) y la Universidad de Sevilla (España), las cuales se llevaron a cabo entre el 08 y 13 de noviembre pasados.

La ponencia fue presentada en conjunto con su profesora guía, y tuvo como objetivo dar a conocer las principales variables que estimularon la idea de la recuperación del edificio, y las características generales del proyecto que permitiría convertirlo en un nuevo Centro de Interpretación para la ciudad de Porvenir.