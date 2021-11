SEREMI de Energía visita al primer proyecto adjudicado de Magallanes del programa Ponle Energía a tu Pyme 2021

La autoridad regional del ramo, Víctor Fernández Salinas, felicitó al beneficiario, Mauricio Paredes, quien aprovechó de motivar a sus pares a postular al programa “porque es expedito en su tramitación y conveniente tanto económica como medioambientalmente”, dijo el beneficiado.

Punta Arenas, noviembre del 2021-. Hasta el Minimarket “Fernanda” de calle Angamos, llegó el SEREMI de Energía de Magallanes, Víctor Fernández Salinas, para conocer al primer beneficiado con el programa Ponle Energía a tu Pyme que, en la versión 2021, dispuso inicialmente de casi 3 mil 800 millones de pesos para cofinanciar proyectos renovables, de eficiencia energética y/o electromovilidad, entre otras iniciativas.

En la ocasión, la autoridad regional de Energía felicitó doblemente al emprendedor, Mauricio Paredes por atreverse a innovar con un sistema fotovoltaico para abastecer de electricidad a su negocio.

“Felicitamos por dos motivos al señor Paredes. Primero, por innovar con energía solar para su local de abarrotes y, segundo, porque su ejemplo es el impulso para que otros como él se atrevan. Esta disposición es muy destacable, no sólo porque le ayudará a reducir costos, sino también, porque disminuirá la emisión de Gases de Efecto Invernadero”, dijo el SEREMI Víctor Fernández Salinas.

El titular regional de Energía añadió que la visita busca poner de modelo al señor Paredes para que otros sigan su ejemplo de empuje a fin de mejorar sus procesos.

“Queremos como SEREMI de Energía, más Mauricios Paredes. Queremos que los Mauricios Paredes se multipliquen en la región y buena parte de los fondos disponibles queden en pymes locales”, subrayó.

Fernández Salinas detalló que actualmente se han adjudicado más de 500 millones de pesos, entre los cuales están los 7 millones que se le otorgaron a Paredes.

“Restan por adjudicarse más de 3.250 millones de pesos. Además, el sistema de postulación es muy sencillo y es a través de ventanilla abierta. En consecuencia, el llamado es a contactarse con un implementador, postular, y ver la mejor opción para desarrollar un adecuado y conveniente proyecto de mejora energética para la pyme que postule”, explicó el Secretario Regional de Energía.

MOTIVANDO A SUS PARES

“Yo feliz de haber sido el primero en obtener estos fondos en Magallanes. Mi proyecto es de paneles solares para ahorro de energía; energías renovables, energías limpias (…) y bueno, al principio lo vi complicado, pues como era a nivel nacional no creí que tuviera opción, pero una vez involucrado en el tema, me di cuenta de que no es difícil.

” Por eso hago la invitación a todos los comerciantes, magallánicos sobre todo, de micro, pequeñas y medianas empresa a que postulen. No es difícil. Hay hartos recursos todavía, así que reitero la invitación a informarse, pues no es difícil y pueden obtener grandes beneficios como el ahorro consumiendo energía renovable y de manera limpia”.