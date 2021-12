Con un gran flujo de asistentes se dio inicio a la Feria Navideña de Sercotec

Rubros como artesanía, alimentos envasados, venta de ropa americana, bisutería, lanas y cordonería, venta de productos ecológicos, cervecería austral, entre otros, están presentes en el evento el cual termina el domingo 12 hasta las 20 horas en el Liceo Industrial

Bajo el marco de la fiesta navideña, la directora del Servicio de Cooperación Técnica, María Soledad Solo de Zaldívar Estefó, dio el vamos a la Feria Navideña Sercotec. “Los invito a que vengan a nuestra Feria Navideña, la entrada es por Almirante Latorre, totalmente gratuita, solo deben traer su pase de movilidad. Tenemos 43 stand para que vengan a disfrutar y a comprar obviamente siempre prefiriendo el comercio local. Lo más importante, tenemos giftcard de regalo de $10.000 a cada rato así que vengan, vamos a estar mañana de las 11 a las 20 horas”, dijo la directora regional.

Una de las expositoras más jóvenes en la feria es Valentina Monge, de 20 años de edad, dueña de Puq Sstore quien nunca había participado en una feria de Sercotec. “La verdad nunca había estado aquí antes y me gustó, es buena la organización y encuentro que están bien distribuidos los espacios. Esta es una buena oportunidad para nosotros. Yo quiero vender, pero también es importante hacerse conocido. Por ejemplo, aquí hay gente que no llega a la tienda, entonces esta feria te ayuda mucho”, dijo la joven emprendedora.

A su corta edad, Valentina contó que, “siempre me gustó vender, comencé en mi casa como hobby, pero cuando me di cuenta que estaba yendo bien me lancé con todo a vender y me ubiqué con mi propia tienda en Bories 581”, terminó Valentina.

Con productos de bisutería, en uno de los primeros stands al entrar al gimnasio está ubicado Amelia Gesell Taller. “Ofrecemos todo lo que es joyas hechas a mano armando por nosotros y tenemos telas enceradas, que son una alternativa sustentable y amigable con el medio ambiente”, dijo Lidia Prieto, dueña del negocio, quien participa en una feria por primera vez. “Esta feria es nuestra ventana para hacernos conocidos por el público, estoy muy agradecida de Sercotec por eso”, dijo.

Otro de los stands presentes en la feria es Terrarios Puq, de Grissel Cárcamo quien vende suculentas pequeñas en terrarios de diferentes formas y colores con adornos encima de la tierra. “Acá en Punta Arenas, hasta el momento somos los únicos con este tipo de terrario. Nunca he estado antes en una feria, esta es mi primera vez, es el primer día y se superaron mis expectativas del día de hoy más de lo que pensaba. Estoy muy contenta del apoyo de Sercotec y espero participar en muchas ferias más del Servicio”, comentó.

La Feria Navideña Sercotec estará hasta el domingo 12 de diciembre de 11 a 20 horas. Se debe llevar pase de movilidad y carnet de identidad.