Fotógrafo Vicente González y realizador audiovisual Jorge Grez reciben Premio Regional de Cultura

Reconocimiento, otorgado por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, resalta el aporte de los artistas en el rescate y fortalecimiento de la identidad regional, generado dinamismo en la participación ciudadana, a través de la creación.

La Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del programa de Fortalecimiento de la Identidad Cultural Regional (FICR), hizo entrega de los Premios Regionales de Cultura en las disciplinas artes visuales y audiovisual 2021.

En ceremonia, realizada este lunes en el teatro Municipal José Bohr de Punta Arenas y encabezada por la Seremi de las Culturas, Katherine Ibacache Calderón y su par de Gobierno, Ricardo Hernández Cremaschi, se distinguió al fotógrafo Vicente González Mimica y realizador audiovisual Jorge Grez Leuquén.

El reconocimiento, que por primera vez se efectúa en la región, valora el trabajo y obra de creadores que a través del desarrollado de iniciativas significativas han aportado al rescate y fortalecimiento de la identidad regional, generado dinamismo en la participación ciudadana y la descentralización del desarrollo artístico y cultural.

“La promoción de la cultura y las artes favorece el desarrollo integral de nuestra sociedad, mejora la calidad de vida de las personas y son un aporte al bienestar humano. En ese sentido, los Premios Regionales nos permiten celebrar lo que somos, reconocer nuestra historia, darle sentido a lo que hacemos y proyectar la identidad regional”, resaltó la Seremi de las Culturas, además de felicitar a los galardonados.

El jurado, compuesto por la Seremi de las Culturas; el Director Regional del Servicio del Patrimonio Cultural, Pablo Quercia Martinic; la artista e integrante del Consejo Regional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Andrea Araneda Miranda; el representante de la Delegación Presidencial de Magallanes y de la Antártica Chilena, César Cifuentes Muñoz; Feisal Sukni Garcia, de la Secretaría Ejecutiva del Fondo Audiovisual, Subsecretaría de las Culturas y las Artes, y Simón Pérez Wilson, Secretaría Ejecutiva de Artes de la Visualidad, Subsecretaría de las Culturas y las Artes, tras evaluar los antecedentes presentados por las organizaciones y personas naturales que postularon a ocho artistas, determinó a los ganadores que recibieron un diploma y un estímulo económico equivalente a $3.000.000 (tres millones de pesos).

Para el Vicente González Mimica, con más de 20 años de trayectoria, el reconocimiento representa la valoración de la fotografía y una especie de encuentro con los aplausos. “Los artistas del mundo del teatro o los músicos reciben el aplauso en el escenario al memento de presentar su obra, en cambio el trabajo de nosotros, los artistas visuales, está un poco más separado del espectador, porque las obras una vez que están impresas en un libro o colgadas en una pared, no está siempre el autor presente para interactuar con el público. Este reconocimiento viene siendo como el aplauso que reciben los cantantes, actores, músicos o bailarines en el escenario”. Agregó que la distinción “es algo tremendamente reconfortante. Pero sobre todo tiene para mí un significado especial; que la fotografía se empiece a reconocer públicamente como una de las artes visuales y parte importante de ellas. Es motivo de orgullo haber sido homenajeado con este premio”, comentó al cierre de la ceremonia.

Jorge González Leuquén, quien por estos días continúa con el rodaje de «CHUMJALUWUN, Cacique Mulato», su más reciente proyecto audiovisual, expuso que “me siento absolutamente feliz. Este es un reconocimiento a la trayectoria, que se traduce en el trabajo de muchos años y de entender mi territorio, mi tierra y a mi gente. Y poder transmitir de alguna manera nuestro sentir magallánico a través de la imagen”.

Junto con agradecer de manera especial el apoyo de su familia, amigos y todos los magallánicos que han pasado frente a su cámara, el director de cine enfatizó en el desarrollo y construcción colectiva de las audiovisuales. “También me siento feliz, porque este premio involucra a mucha gente que ha participado a lo largo de mi trabajo en diversos sentidos, puesto que la realización audiovisual no se construye como una obra individual, sino que, a mi parecer, es una comunión de desarrollo constante de los medios audiovisuales en una sociedad. Por eso creo que la educación debe estar siempre presente en lo audiovisual”.

Los Premios Regionales tienen como finalidad que sean orientados al reconocimiento de artistas que han desarrollado su trabajo desde la región, siendo un aporte a la escena local. Son reconocimientos a artistas, gestores y/o cultores que poseen una trayectoria comprobable por su excelencia, creatividad, aporte trascendente a la cultura regional y al desarrollo de dichos campos y áreas del saber y de las artes.

ANTECEDENTES DE LOS PREMIADOS

Vicente González Mimica, egresado de la carrera de fotografía profesional en la Escuela de Foto Arte de Chile en 1988 y con residencia en la región desde 1989. Su trayectoria como artista visual comenzó el año 1998 con la obtención del 1er lugar el concurso de fotografía “Carnaval de invierno”. El 2001, en el mismo certamen, se adjudicó el 1er y segundo lugar. También el 2001, realizó la exposición de su autoría “Rostros y Paisajes de Río Verde”. Desde entonces ha participado en exposiciones tanto grupales como individuales en la región, Santiago, Valparaíso y en el extranjero, festival de fotografía PhotoEspaña Madrid 2016; “Festival de fotografía documental Images Singulieres”, en la ciudad de Sete, Francia, el 2019; Museo AMA.OAS dependiente de la Organización de los Estados Americanos en Washington DC, el 2019, y el Festival de Arte L.A Art Show en Los Angeles CA, 2020. Ese mismo año fue invitado a representar a Chile en la 19 versión de la Asian Art Biennale Bangladesh 2020, con imágenes de trabajadores del hospital clínico de Magallanes en época de pandemia. Esta Bienal aún no se efectúa producto de la pandemia. Actualmente se encuentra desarrollando el Proyecto “Porvenir”, referido a los habitantes de esa localidad en Tierra del Fuego, su entorno íntimo y geográfico. Este trabajo será mostrado en el extranjero, en el Arts Museum of the Américas, en Washington DC. EEUU.

Jorge Grez Leuquén, registra 20 años de experiencia en el ámbito audiovisual. Ha trabajado desde el video clip hasta el largometraje con sello regional. Sus estudios de Comunicación Audiovisual los realizó en la ciudad de Concepción, donde desarrolló su interés por el género documental. En Concepción fue cocreador del matinal de canal 9 y ganador del 2º lugar del CNTV 2003 por el programa «Transeúntes». En 2005 regresó a su natal Punta Arenas y luego de trabajar un año para ITV, emprendió estudios de «Cine documental» en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba. Allí posteriormente formó parte de un taller de «Fotografía avanzada y post producción de imagen”. Es uno de los fundadores del Canal UMAGTV de la Universidad de Magallanes el año 2006. Director de la película «Fuego en la Federación Obrera de Magallanes » y la serie «Redescubriendo Patagonia» ganadora del CNTV 2015. Actualmente es Director de Televisión de UMAGTV y Docente del ramo de Fotografía Digital y Producción y Lenguaje Audiovisual en INACAP sede Punta Arenas. Desde el año 2018 se encuentra trabajando en la dirección y coproducción de la película «CHUMJALUWUN, Cacique Mulato». El presente año ganó concurso Midocu, con el documental «El Trenzado Yagán”. Su influencia y permanente trabajo en el área tiene réplica en la formación de jóvenes y estudiantes, liderando talleres de realización audiovisual con énfasis en la producción regional.