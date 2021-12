Hospital Clínico de Magallanes informa: “En las festividades también cuidemos nuestra visión”



Si bien es cierto los casos de traumas oculares de fin de año que llegan hasta la Unidad de Emergencia Hospitalaria (UEH) del Hospital Clínico Magallanes, han disminuido considerablemente con el tiempo, el oftalmólogo del establecimiento, doctor Carlos Demetrio, efectúa un llamado a la prevención de la comunidad en este sentido, a fin de no aumentar la incidencia.



“En Fin de Año, fecha de fiestas y celebraciones, nos llega un tipo de trauma ocular que puede ser severo, especialmente relacionado con las celebraciones donde hay descorche de sidra; es un trauma que en los últimos años ha disminuido y puede ser porque la gente se esta cuidando más o hay menos consumo de esta bebida, pero hace años no era raro tener traumas graves por el impacto del tapón de sidra sobre los globos oculares, especialmente por el poco cuidado al destaparlos”, indica el médico especialista.



Agregando el oftalmólogo que, el tapón plástico de esta bebida alcohólica alcanza altas velocidades al momento del descorche y, puede provocar incluso estallidos oculares que pueden terminar en la ceguera del paciente.



Informa además que, existen otros traumas relacionados con las fiestas, que no son tan graves, pero en volumen y número no dejan de ser importantes. “Habitualmente se hace mucho asado y hay mucha parrilla que está guardada por harto tiempo, que está con óxido y muchas personas la limpian, la raspan, le pasan la galletera o se hace algún chulengo y, aumentan mucho los cuerpos extraños producto del uso de la cierra circular o galletera sobre metal, especialmente cuando no se usan los medios de protección adecuados para evitar ese trauma, no es un trauma grave, pero a la larga igual puede provocar daño ocular y disminución de la visión”, acota el Dr. Demetrio.



Enfatizar que la visión es importante para nuestra salud, siendo uno de los sentidos con que contamos, por ello es importante prevenir aquellas situaciones en que nuestra vista pueda verse afectada; algunos consejos son usar gafas de sol, usar gafas protectoras para evitar lesiones oculares, evite fumar ya que el hábito tabáquico aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades de los ojos relacionadas con la edad, como la degeneración macular y cataratas, además puede dañar el nervio óptico y, dé a sus ojos un descanso si pasa mucho tiempo frente a una computadora.