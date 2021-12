Más de 250 personas participaron de actividad de cierre de talleres municipales en el Centro Cultural

Una gran cantidad de personas llegaron este lunes hasta el Centro Cultural de Punta Arenas, donde se llevó a cabo el cierre de los talleres artísticos y culturales 2021.

La actividad reunió a un gran marco de público, que superaron las 250 personas, quienes disfrutaron de una muestra de productos artesanales, fotografía, pintura, música, entre otros. “Más de 700 vecinos están concluyendo estos talleres pensados justamente en ellos y sobre todo en un lugar que fue creado para eso, para exposición, para creación, con diferentes salas. Y como Municipalidad, nuestro compromiso con la cultura y el arte no es solamente buscar presentaciones, sino también la creación para todas las edades”, afirmó el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich.

En la oportunidad, se pudo apreciar el trabajo realizado por los participantes de 37 talleres artísticos realizados durante el presente año en el Centro Cultural, junto con tres muestras de talleres impartidos en la Unidad del Adulto Mayor.

“Fue un momento de relajación. Estuvimos los primeros meses online y luego presencial. El profe una excelente persona, nos enseñó varias técnicas y con mucha paciencia”, afirmó Pamela Concha, participante del taller de Pintura en Óleo.

Por su parte, Verónica Vallejos, participante del taller de Fotografía, indicó que “yo sentía que no tomaba buenas fotos, que no tenía ojo. Y la verdad es que con el taller aprendí tanto, tanto, me cambió tanto la posibilidad de ver de una forma distinta. Partimos en el verano y estamos ahora terminando en diciembre. O sea, yo estuve todo el año en el taller de Fotografía, en diferentes niveles y feliz, porque he visto cómo he ido creciendo con mis fotos, así que ha sido una experiencia súper enriquecedora”.

La actividad finalizó con la develación de la placa que denomina al recinto como “Centro Cultural de Punta Arenas Claudio Paredes Chamorro”.