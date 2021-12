Más de cien usuarias pusieron fin a talleres de la Oficina Municipal de la Mujer

Con una entrega de certificados realizada en dependencias del Centro Cultural, el Municipio de Punta Arenas puso fin a los talleres del segundo semestre 2021, impartidos desde la Oficina Municipal de la Mujer, donde participaron 128 mujeres, 70 de ellas en modalidad presencial.

“Estamos muy contentos de que en un año complejo podamos terminar estos cursos que se suman a los del Adulto Mayor y a los del Centro Cultural. Por tanto, estamos hablando de más de mil vecinos que se vieron beneficiados con estos cursos de la Municipalidad totalmente gratuitos. Y hoy justamente vinculados directamente con las mujeres de nuestra ciudad”, afirmó el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich.

Durante el segundo semestre de 2021, se realizaron cursos de Crochet, Cocina, Kickboxing, Defensa Personal, Reiki y Pintura en Yeso, en modalidad presencial y online.

“Es un aporte que realmente me ayudó mucho. Yo estoy súper contenta porque seguí haciendo después en la casa y bajé 4 kilos más. Así que súper bien, me ayudó, me estimuló mucho a mí como persona, como ser humano. (…) Nos ayudó a levantar nuestra autoestima, más encima con el Covid que una estaba tan encerrada, estuvo súper bien”, señaló Mirta Martínez, usuaria de los talleres.

Por su parte, Edith Vegas, participó de dos talleres. “Fueron muy buenos para mí. Yo me enfermé de Covid también, con muchas consecuencias que no pude seguir trabajando, luego una depresión, y esto me hizo muy bien, con mucha ayuda de parte de la psicóloga, que más que eso fue como una amiga, porque fue la que me sacó adelante de todo esto”, indicó.

Los talleres estaban dirigidos a mujeres de la comuna, mayores de 18 años, con el objetivo de favorecer la participación local de las mujeres como también entregar aprendizajes, habilidades y desarrollar herramientas para que las usuarias puedan potenciar y realizar emprendimientos que les permitan generar y/o complementar sus ingresos familiares.