Papa Francisco acepta renuncia de Monseñor Bernardo Bastres como Obispo de Punta Arenas

La Nunciatura Apostólica en Chile comunica que el Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la Diócesis de Punta Arenas presentada por S.E. Mons. Bernardo Bastres Florence, S.D.B.



El Santo Padre ha aceptado la renuncia de Monseñor Bastres con la formula nunc pro tunc (ahora para entonces), que quiere decir que dicha renuncia se hará efectiva con el nombramiento de su sucesor. Hasta ese momento, Monseñor Bastres Florence sigue siendo Obispo de Punta Arenas.

CARTA DEL PADRE OBISPO A LA IGLESIA DE MAGALLANES:

COMUNICO QUE EL PAPA FRANCISCO HA ACEPTADO MI RENUNCIA AL GOBIERNO PASTORAL DE LA DIOCESIS DE PUNTA ARENAS

Queridos hermanos y hermanas en el Señor.

En el día de hoy, 22 de Diciembre, el Papa Francisco ha aceptado mi renuncia como Obispo de esta Iglesia que peregrina en Magallanes, bajo la modalidad de “Nunc pro tunc”, que en palabras simples significa que mientras llega el nuevo Obispo, sigo al frente de la Diócesis, por ello agradezco la confianza que me ha brindado el Santo Padre.

Hace tiempo, venía reflexionando, evaluando y rezando ante Dios, mi desempeño como Pastor de esta querida Diócesis, y con la confianza de un hijo, le presente al Santo Padre, la renuncia al gobierno pastoral de la Diócesis, por razones estrictamente personales. Por esto, mi gratitud al Papa, por su comprensión y acogida.

Entre las razones que puedo compartir con Ustedes, se encuentran todos los acontecimientos que nos ha tocado vivir en estos años y como ellos no sólo han golpeado a nuestra Iglesia, sino también me han afectado personalmente. Me he visto sobrepasado y limitado para responder como merecen ser enfrentados y asumidos.

Tengo un corazón agradecido por todo el bien que hemos construido, por el cariño entrañable que muchos me han manifestado, por la fidelidad al Evangelio que he encontrado en tantos de Ustedes, la generosidad sin límites de hermanos nuestros, que van tejiendo el bien en el silencio de cada día, el testimonio de fe que tantos manifiestan en sus familias, barrios y lugares de trabajo, a pesar de todas las dificultades que hemos tenido que enfrentar como comunidad cristiana.

Sólo nace de mi corazón una gran acción de Gracias a Dios y a todos Ustedes. Los caminos por los cuales me ha llevado el Señor, nunca los pude imaginar, mi sueño fue siempre ser un sacerdote que deseaba vivir su ministerio entre los jóvenes y la gente sencilla. Sin embargo el Señor, me ha llevado por senderos inescrutables, entre estos el haber estado entre ustedes como Obispo.

Delante de Dios, debo pedirles perdón por las limitaciones que no me han permitido ser aquel Pastor que merecía esta Iglesia Magallánica. Con plena libertad puedo hacerles una confesión: delante del Señor tengo mi conciencia muy tranquila y me siento muy liberado con la respuesta que me ha dado el Papa Francisco. Me siento con una profunda serenidad, paz y libertad interior.

En estos días he meditado la parábola de la actitud que tiene que tener un buen servidor en el evangelio de Lucas, donde Jesús sentencia: “Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que les ha sido ordenado, digan: “siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, lo hicimos” (17,10)

Deseo nuevamente agradecerles a todos Ustedes, laicos, religiosas, consagrados, diáconos permanentes con sus esposas, a mis hermanos los sacerdotes, con los cuales he tratado de trabajar, en equipo, para llevar adelante la tarea de hacer presente el Reino de Dios en Magallanes. Todos estamos invitados a seguir Jesucristo el Señor, es Él, quien conduce nuestra Iglesia.

En este tiempo los invito a intensificar nuestra oración, para que el Señor nos envíe un nuevo Pastor que tenga la santidad y sabiduría para que pueda guiarnos por los caminos del Evangelio con los desafíos que la vida y esta hora de la historia nos presentan. Mientras tanto, nosotros nos esforzaremos por vivir nuestra fe con alegría, con esperanza y sobre todo con el testimonio al que nos invita el Buen Pastor. La vida que existe en nuestras comunidades y movimientos sea nuestra mayor riqueza que entreguemos a las próximas generaciones.

En este tiempo que me queda, seguiré trabajando y dando lo mejor de mí para que juntos sigamos consolidando el Reino de Dios en Magallanes.

María, nuestra Madre Auxiliadora, nos regale su amparo y protección, reciban con afecto mi bendición de Padre y Pastor.

Bernardo Bastres Florence sdb

Padre Obispo de Magallanes